آدامس حافظ دندان ساخته شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، باكتري موجود در اين آدامس از چسبيدن باكتري هاي مضر به دندان ها و فاسد كردن آنها ممانعت مي كند. اين باكتري كه معمولا در ماست تازه وجود دارد براي درمان بيماري هاي روده نيز مفيد است.

ميكروب "استروپتوكوكوس موتان" با تجمع در سطح دندان ها قند حاصل از مصرف مواد مختلف را به اسيدهاي مهاجمي كه ميناي دندان ها را مي شكنند، تبديل مي كند.

شركت آلماني BASF كه سازنده اين آدامس است قصد دارد خميردندان ها و شوينده هاي دهاني حاوي لاكتوباسيلوس ضد پوسيدگي را نيز به بازار عرضه كند.

لاكتوباسيلوس ضد پوسيدگي از تجمع باكتري هاي مضر در دهان جلوگيري كرده و با يكجا جمع كردن باكتري هاي "استروپتوكوكوس موتان" جلوي چسبيدن آنها را به دندان ها مي گيرد.

براساس گزارش بي بي سي، محققان شركت BASF اين آدامس را روي تعداد بسياري آزمايش كردند.

به گفته دكتر "گوردون واتكينز" يكي از اعضاي كميته علمي و بهداشت انجمن دندانپزشكي انگليس، ساخت توليدات حاوي لاكتوباسيلوس (نوعي باكتري كه اسيد لاكتيك توليد مي كند) نياز به مسواك زدن را از بين نمي برد و تنها پلاك هاي حاوي يك نوع باكتري را كه باعث بروز بيماري هاي لثه و ايجاد بوي بد دهان مي شود محو مي كند. بهترين راه براي كاهش ميزان پوسيدگي دندان ها كم مصرف كردن انواع مواد قندي و شيرين، مسواك زدن و مقاوم سازي دندان ها با مصرف مواد حاوي فلورايد است.

برطبق برآورد سازمان بهداشت جهاني 2 ميليارد نفر در سراسر جهان از پوسيدگي هاي دنداني رنج مي برند.