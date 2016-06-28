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۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

امام جمعه دزفول:

دستگاههای اجرایی دزفول دوستانه به وظایف قانونی خود عمل کنند

دستگاههای اجرایی دزفول دوستانه به وظایف قانونی خود عمل کنند

دزفول- امام جمعه دزفول گفت: دستگاه های اجرایی شهرستان باید حتما در فضایی دوستانه و صمیمی وظایف قانونی خود را انجام دهند.

حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اخبار منتشر شده از سوی شورای اسلامی شهر دزفول در رسانه ها مبنی بر طرح سوال و امکان استیضاح شهردار این شهر، اظهار کرد: شورای شهر بر اساس وظایف قانونی خود همواره می تواند سوالاتی را از شهردار داشته باشد و شهردار نیز موظف به پاسخگویی است.

وی با تاکید بر اینکه همواره از مدیران تلاشگر و خدمتگزار که برای مردم شهرستان تلاش می کنند حمایت می کنم، افزود: در اینگونه موارد به هیچ عنوان جناح بندی ها برایم مطرح نیست چرا که موضوع مورد اهمیت بحث مصلحت مردم و خدمت کردن به آنها است.

امام جمعه دزفول تصریح کرد: هر مدیری که با هر سلیقه، ذوق و مشرب سیاسی وارد کار شود در صورتی که به نظام اسلامی و شرایط کاری و مصلحت مردم متعهد باشد ما حامی وی خواهیم بود و اگر نقدی بر کار مدیری باشد نیز انتقادات و تذکرات خود را از جانب مردم به گوش آنها خواهیم رساند.

هیچگاه در عزل و نصب ها دخالت نکرده ام

قاضی دزفولی با تاکید بر اینکه هیچگاه در اختیارات قانونی دستگاه ها و عزل و نصب ها دخالت نکرده و نخواهم کرد، گفت: همواره همه مدیران و دستگاه های شهرستان را دعوت به رعایت قانون و ضوابط کرده ایم چرا که انجام کارهایی که در حیطه اختیارات قانونی دستگاه باشد حق آنها است و هیچوقت نباید از جاری شدن قانون ترسید بلکه باید همواره مقید قانون باشیم و آن را به صورت دقیق رعایت کنیم.

وی با بیان اینکه فصل الخطاب قانون است، ادامه داد: شهرداری دزفول تلاش های زیادی انجام داده و همواره در خطبه های نماز جمعه شهرستان از تلاش های صورت گرفته توسط مجموعه شهرداری تقدیر کرده ام و گهگاهی انتقاداتی نیز به برخی موارد که مورد نارضایتی شهروندان و مصلحت شهرستان است بیان کرده ام چرا که نمی شود همیشه به صورت کلی نظر داد.

امام جمعه دزفول، شهردار دزفول را فردی پرکار، پرتوان و پر انرژی برشمرد که همواره با تلاش های خود سعی داشته اقدامات موثری را برای شهر انجام دهد.

قاضی دزفولی ادامه داد: هر چند در برخی موارد شهرداری اشکالاتی نیز داشته که کاملا طبیعی است پس اینکه بخواهیم به صورت کلی نظر بدهیم در وظیفه ما نیست چرا که دستگاه های قانونی و نظارتی زیادی وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر اقدامات شهرداری براساس شاخص ها و قانون و سپس اظهار نظر و تصمیم گیری در این باره است.

تقدیر از خدمات شهرداری

وی اضافه کرد: بنابراین با وجود تقدیر و تشکر از خدمات شهرداری دزفول تاکید می کنم که قضاوت و ارزیابی خدمات شهرداری و شهردار بر عهده دستگاه های قانونی و نظارتی مرتبط با این نهاد است.

قاضی دزفولی تاکید کرد: برخی دستگاه ها که قصد دارند وظایف قانونی خودرا انجام دهند باید حتما در فضای دوستانه و صمیمی این کار را انجام دهند و مطابق با خواسته رهبری مبنی بر همدلی عمل کنند و همواره با وجود برخی اختلافات که یک امر طبیعی است، همدل و همراه باشند و فصل الخطاب را قانون بدانند.

امام جمعه دزفول در پایان یادآور شد: تمام مدیران زحمتکش و مخلص شهرستان مورد حمایت امام جمعه شهرستان هستند چرا که موضوع مهم برای ما منفعت مردم، پایبندی به نظام و عمل به قانون است ضمن اینکه در صورت مشاهده هر گونه اشتباه تذکرات لازم را ارائه خواهیم.

کد مطلب 3697391

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