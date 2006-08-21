پيونگ يانگ رزمايش مشترك آمريكا و كره جنوبي را تحريك آميز خواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين "بنا"، كره شمالي با ابراز نگراني از اين تمرين هاي نظامي كه شامل نبردهاي شبيه سازي شده رايانه اي است، اعلام كرد: اين رزمايش تحريك آميز است.

پيونگ يانگ افزود: اين تمرين ها، اقدام هاي نظامي تحريك آميز خطرناكي است و عمليات نظامي بسيار خطرناكي به شمار مي رود كه شبه جزيره كره را به لبه پرتگاه جنگ سوق مي دهد.

برپايه اين گزارش، اين درحاليست كه واشنگتن و سئول با ابراز شگفتي از اتهام هاي كره شمالي تاكيد كرده اند كه اين تمرين ها صرفا تمرين هاي دفاعي ساليانه است كه بدون هيچ گونه اعتراضي ازسوي پيونگ يانگ از سال 1975به اجرا درمي آمده است.

سخنگوي وزارت دفاع كره جنوبي اعلام كرد كه رزمايش "الچي فوكس لنز" از امروز طبق برنامه ريزي كه براي اجرا تا اول سپتامبر انجام شد، آغاز شد.

گفتني است حدود 8 هزار نظامي آمريكايي و تعداد نامعلومي از نظاميان كره جنوبي در اين رزمايش سالانه نظامي شركت دارند.

مقامات ارتش آمريكا اعلام كردند كه 3 هزار سرباز معمولا از اقيانوس آرام و ديگر نقاط براي انجام رزمايش به كره جنوبي آورده مي شوند تا به 5 هزار سرباز ديگر آمريكايي كه به طور دائم در كره جنوبي مستقر هستند ، بيپوندند.