به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین نقوی‌حسینی ضمن ابراز نگرانی از واگذاری تیم شهید منصوری قرچک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتسال ایران و خروج این تیم از شهرستان قرچک، گفت: با توجه به افتخاراتی که بازیکنان این تیم در سطح آسیایی، ملی و غیره به دست آورده‌اند می توان اذعان کرد که واگذاری آن موجب وارد شدن آسیب و ضربه سنگین به جامعه ورزش در ورامین، قرچک و پاکدشت می شود.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تیم شهید منصوری قرچک بازیکنان موفق بسیاری را به جامعه فوتسال تقدیم کرده و در این میان موجب توسعه ورزش در این شهرستان نیز شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه این تیم به صورت خصوصی اداره می شود، انصراف حامی فعلی از ادامه حمایت خود، موجب شده این مشکل بوجود بیاید.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه مسئولین تیم فوتسال شهید منصوری به هیچ عنوان در مورد مشکلات بوجود آمده بنده را به عنوان نماینده مردم شهرستان ورامین در مجلس، در جریان قرار نداده‌اند و صرفا بر اساس موضع‌گیری‌های سیاسی رفتار کرده اند، افزود: شخصا از طریق صحبت طرفداران و پیامک های ارسالی حامیان این تیم از بروز مشکل مطلع شده‌ام از این رو در صورت مراجعه مسئولان مربوطه تمام تلاش خود را در جهت کمک به این تیم به کار خواهم گرفت.

نقوی‌حسینی با اشاره به اینکه نباید با سیاسی کردن عرصه ورزش موجب از بین رفتن نشاط و روحیه ورزشکاری در سطح جامعه شویم، تصریح کرد: شخصا طرفدار تیم فوتسال شهید منصوری هستم و از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد؛ همانطور که با سایر رشته های ورزشی همکاری کرده‌ام.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر به بقای تیم فوتسال شهید منصوری قرچک کمک کنند تا این تیم پرافتخار در شهرستان باقی بماند و به فعالیت خود ادامه داد.