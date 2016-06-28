حمایت پاریس از راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ژان مارک آرو وزیر خارجه فرانسه در نشست خبری با عادل الجبیر همتای سعودی خود گفت: راهکار سیاسی تنها راه حل ممکن برای حل بحران سوریه است.

وی افزود: آتش بس شرط صلح در سوریه است.

از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در ادامه موضع گیری های خصمانه علیه دولت سوریه مدعی شد که حل بحران سوریه فقط با رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میسر می شود.

وی مدعی شد: راهکار حل بحران سوریه چه از راه سیاسی و چه نظامی باید با رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه منجر شود.موضع عربستان در قبال بحران سوریه ثابت است.

وزیر سعودی از دیدگاه مشترک پاریس و ریاض درباره اوضاع سوریه و دیگر کشورهای منطقه که از بحران ها رنج می برند خبر داد.

وی در ادامه یاوه گویی های خود ادعا کرد: ایران باید روابط طبیعی با کشورهای منطقه داشته باشد و اصل حسن همجواری و عدم دخالت در امور دیگران را رعایت کند و از صدور انقلاب دست بردارد.

الجبیر مدعی شد: حزب الله و ایران مسئول خلاء سیاسی کنونی در لبنان هستند.این دو دست یابی به راهکار سیاسی بحران لبنان را با مانع روبرو می سازند.