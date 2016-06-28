«قلیچدار اغلو» توافق میان ترکیه و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «کمال قلیچدار اغلو»، رهبر اپوزیسیون و حزب جمهوری خلق ترکیه از توافق انجام شده میان دولت این کشور و رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، رهبر اپوزیسیون ترکیه که در یک ملاقات گروهی با اعضای پارلمان این کشور در آنکارا سخنرانی می کرد، قرارداد امضا شده میان ترکیه و رژیم صهیونیستی را به معنای تسلیم ترکیه و به نفع رژیم اشغالگر قدس خواند.

وی گفت: اسرائیل هنوز هیچ عذرخواهی رسمی انجام نداده و باید به صورت مکتوب از ترکیه عذرخواهی کند.

«قلیچدار اغلو» همچنین عنوان کرد: این توافق به معنای آن است که ترکیه عضویت اسرائیل در ناتو را قبول کرده است.

وی همچنین از ارسال پیام تسلیت از سوی «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه به روسیه را محکوم کرد.