۶۸ درصد داوطلبان کنکور اردبیل در رشته تجربی رقابت دارند

علی ورودی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه ارزیابی فعالیت آموزشی قطبهای کنکور اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از مشکلات کنکور عدم سنخیت دانش آموزان با رشتهها است.
وی افزود: طی سالهای اخیر گرایش به رشته تجربی با افزایش قابل توجه همراه بوده و این موضوع تعادل رشتههای تحصیلی را به هم ریخته است.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش استان با تأکید به اینکه ۶۸ درصد دانش آموزان در رشته تجربی و فقط ۲۳ درصد در ریاضی و انسانی رقابت دارند، اضافه کرد: بیشک ظرفیت رشتههای دانشگاهی تجربی پاسخگوی این میزان از دانشآموزان نیست.
ورودی افزود: به منظور موفقیت دانش آموزان در کنکور و تعادل بخشی به رشتهها لازم است گرایش بیش از حد به تجربی مهار شود و در این خصوص فرهنگسازی با مشارکت خانوادهها ضروری است.
وی با اشاره به اینکه تعداد کثیری از داوطلبان تجربی چندین سال است در کنکور شرکت میکنند، متذکر شد: در نظر داریم برای کنکور سال آینده برنامهریزی جدی در توسعه متوازن رشتهها داشته باشیم.
معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش استان همچنین به فعالیت ۳۹ قطب کنکور در استان اشاره کرد و عمده فعالیت قطبهای آموزشی را آموزش دروس کنکوری دانست.
به گفته تجربی دانش آموزان میتوانند در هر درسی ضعف آموزشی دارند در قطبهای کنکور ثبتنام کرده و نسبت به اصلاح ضعفهای خود اقدام کنند.
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