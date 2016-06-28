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۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

معاون عمرانی استانداری قزوین:

سالانه ۳۱ حادثه آتش سوزی در مراتع استان قزوین رخ داده است

سالانه ۳۱ حادثه آتش سوزی در مراتع استان قزوین رخ داده است

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: در مدت 17 سال گذشته سالانه حدود ۳۲ فقره آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان رخ داده و بیش از هشت هزار هکتار از منابع طبیعی از بین رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جلسه ستاد حریق استان که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: در مدت ۱۷ سال گذشته بیش از هشت هزار و ۳۲۰ هکتار از اراضی، جنگل ها و مراتع استان دچار حریق شده است.

وی افزود:به طور میانگین ۴۹۰ هکتار در سال دچار حریق شده که بطور متوسط ۳۱ فقره در سال با آتش سوزی مواجه بوده ایم.

حبیبی تصریح کرد: با توجه به بارش های خوبی که امسال داشتیم، مراتع و مزارع وضعیت مطلوبی دارند ولی همچنان در معرض خطر آتش سوزی هستند که باید آموزش های لازم در این زمینه به جوامع محلی داده شود تا درصورت بروز حریق بتوان خسارات را کاهش داد.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی هواشناسی امسال وزش بادهای شدید عاملی در آتش سوزی است که همه دستگاه های متولی بویژه اداره کل منابع طبیعی و مدیریت بحران استانداری باید در آمادگی کامل باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با اشاره به لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای مرتع داران و کشاورزان و تجهیز آنها به امکانات اطفاء حریق یادآورشد: مرتع داران و کشاورزان نیز باید بدانند در صورت تکرار آتش سوزی در یک مرتع و احساس تعمدی بودن آن باید پاسخگو بوده و جرایم تعیین شده در قانون را پرداخت کنند.

وی افزود: با توجه به آغاز فصل تابستان و احتمال وقوع آتش سوزی، اداره کل منابع طبیعی استان باید مدیریت لازم
را برای استفاده از ظرفیت جوامع محلی داشته باشد و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا شاهد بروز حریق در استان نباشیم.

کد مطلب 3697504

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