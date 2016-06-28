کاهش ۱۰ درصدی تلفات سوانح رانندگی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان همدان، علیاحسان صالح اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشتماه امسال ۶۳ نفر در سوانح رانندگی درون و برون شهری استان جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: بر اساس آمار از نظر جنسیت ۴۴ نفر از جانباختگان سوانح رانندگی استان مرد و ۱۹ نفر از آنها زن بودهاند.
صالح اضافه کرد: ۴۰ نفر در جادههای برونشهری، ۹ نفر در درونشهری، ۳ نفر در معابر خاکی و روستایی و ۱۱ نفر در سایر محدودهها جان خود را از دست دادهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه شمار متوفیان حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: در دو ماه سال گذشته ۷۰ شهروند شامل ۲۴ زن و ۴۶ مرد در سوانح رانندگی فوت کردند.
وی عنوان کرد: تحلیل دادههای آماری گویای کاهش ۲۶ درصدی متوفیان سوانح برونشهری، کاهش ۱۸ درصدی درونشهری و افزایش متوفیان سوانح رانندگی در مسیرهای فرعی شامل خاکی و روستایی است.
صالح عنوان کرد: طی دو ماه امسال ۱۱۷۴ نفر در سوانح رانندگی استان مجروح شدهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه از لحاظ آمار جنسیتی مجروحان در سالجاری ۸۰۱ نفر مرد و ۳۷۸ نفر زن بودهاند، اظهار داشت: شمار مجروحان سوانح رانندگی درون و برون شهری در سال گذشته یک هزار و ۲۲۹ نفر بوده است.
صالح گفت: استان همدان کریدور ارتباطی استانهای غربی به مرکز کشور بوده و بیشترین میزان تردد از مسیرهای این استان صورت میگیرد.
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