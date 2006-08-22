بيش از 100 هزار موقفه در كشور وجود دارند

حجت السلام والسلمين مصلحي ديروز در مر اسم را ه اند ازي شبكه قرآن دراستان زنجان در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در زنجان گفت: بيشترين مو قوفات مربوط به مسائل فر هنگي بود ه و كمترين آنها مربو ط به اعز ام به عتبات است.

وي با انتقاد از روند پرداختن به مسئله وقف در دولتهاي قبلي تصريح كرد: وقف جا يگاه و اثر گذاري خود را در جا معه ندارد كه در اين زمينه علما ومسئو لان نظام بايد با توجه به پيشينه درخشان وقف در ايران با ار ائه راهكا رها ي فر هنگي بايد مدد رسان باشند.

حجت السلام والسلمين مصلحي تاكيد كرد: اگر نظام به مسئله وقف تو جه داشته باشد بسياري از مشكلات جا معه برطر ف مي شود.

سر پرست اوقا ف و امور خيريه كشور اشاعه فر هنگ وقف را از جمله بر نا مه هاي مهم سازمان اوقا ف و امور خيريه كشور عنوان كرد و متذ كر شد: سازمان اوقاف و امور خيريه افتخار دارد در كنار اشاعه فر هنگ حسيني در جامعه پرچمدار توسعه وقف در جا معه با شد.

وي خاستگاه وقف را در فر هنگ و تا ريخ و دين ملت ايران عنوان كرد و افزود: گذشتگان ما در بسياري زمينه ها همچون بهداشت ودرمان ، مسائل فرهنگي و مو ارد ديگربه انجام امر وقف اقدام مي نمودند.

حجت السلام والسلمين مصلحي با عنوان اين مطلب كه كشورها ي غربي در زمينه وقف به پيشرفتهاي خوبي رسيد ه اند گفت: بيشتر دستا وردهاي امروز كشورهاي غربي در زمينه هاي علمي و دانشگا هي ننشا ت گرفته از وقف است.

وي در ادامه با اشاره به راه اندازي شبكه قران در مر اكز استانها تصريح كرد: با را ه اندازي شبكه قران نبايد پرداختن به قرآن تنها به يك شبكه محدود با شد و ساير شبكه ها از اين وظيفه شا نه خا لي كنند.

همزمان با حضور حجت السلام والسلمين مصلحي در استان زنجان شبكه قرآن در شهرستان زنجان طي مراسمي راه اندازي شد. شبكه قران در شهرستان 300هزار نفري زنجان همز مان با 10 شهر مر كز استان ديگر افتتا ح شد.