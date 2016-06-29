تورهای عکاسی «شیراز امروز» کلید خورد

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز تورهای عکاسی سومین جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» خبر داد و گفت: از روز گذشته که نخستین تور این جشنواره در تقاطع معلم، تقاطع مطهری-امیرکبیر آغاز شد، عکاسان از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۲.۳۰ به تهیه عکس از پروژه عمرانی این تقاطع پرداختند.

هاشم مظاهری زاده به تور عکاسی چهارشنبه ۹ تیرماه جاری در بافت تاریخی شیراز اشاره کرد و افزود: در این تور عکاسان از ساعت ۸ بامداد تا ۱۲ ظهر در محله سنگ سیاه شیراز به عکاسی می پردازند.

وی با اعلام اینکه ظرفیت تمامی تورها ۲۵ نفر است به تور شماره ۲ این جشنواره اشاره کرد و گفت: این تور عکاسی نیز به بازدید از بافت تاریخی سنگ سیاه اختصاص دارد که ۱۰ تیرماه برگزار می شود.

مظاهری زاده دیگر تور فعال عکاسی جشنواره ملی عکس شیراز امروز را در روز ۱۲ تیرماه عنوان کرد و ادامه داد: تور شماره ۲ پروژه های عمرانی شهر شیراز در تقاطع غیر همسطح تخت جمشید- پل کابلی حضرت ولی عصر (عج) برگزار می شود که ساعت شروع آن، ۸.۰۰ و ساعت پایان ۱۲.۳۰است. همچنین تور شماره ۱ قطار شهری در ایستگاه های در حال بهره برداری انجام می پذیرد و شروع حرکت عکاسان از میدان نمازی به ظرفیت ۳۰ نفر در ۱۳ تیرماه است. همچنین تور شماره ۲ قطار شهری برای عکاسان در ایستگاه های در دست احداث ۱۴ تیرماه برپا خواهد شد.

وی از برپایی تور شماره ۳پروژه های عمرانی جشنواره عکس شیراز امروز خبر داد و گفت: ۱۴ تیرماه جاری نیز در ادامه این برنامه ها پروژه بزرگراه کوهسار مهدی (عج) - پل چمران-قصردشت مورد بازدید عکاسان قرار می گیرد. در ادامه نیز تور شماره ۳ بافت دوباره در محله سنگ سیاه ۱۵ تیرماه برپا می شود.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز از برپایی تور حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در ۲۰ تیر خبر داد و گفت: در این تاریخ، تور شبانه عکاسی از حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع) از ساعت ۲۰ تا ۲۳ برگزار می شود.

وی ادامه تورهای جشنواره عکس نامبرده را که از ۲۲ تا ۲۴ تیرماه برگزار می شود مختص پروژه های عمرانی شهرداری شیراز برشمرد و افزود: به ترتیب، پروژه بزرگراه کوهسار مهدی (عج) - پل چمران-قصردشت، تقاطع معلم، تقاطع مطهری-امیرکبیر و تقاطع غیر همسطح تخت جمشید- پل کابلی حضرت ولی عصر (عج) مورد بازدید عکاسان قرار می گیرد.