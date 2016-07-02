«تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران» منتشر شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: کتاب «تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران» نوشته علی یزدانیان توسط انتشارات نوروزی منتشر و روانه کتابفروشی ها شد.

از آنجایی که رشد و توسعه روز افزون جوامع بشری و ارتقاء سطح انتظارات مردم موجب شد تا فرهنگ نیازمندی های آنان نیز متحول شود، به همین دلیل نویسنده کتاب به طور مختصر به بررسی تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با تاکید بر نگاه فقهی پرداخته است و در این کتاب از یافته ها و تجارب خود و همچنین با بهره گیری از کتاب های بزرگان علم حقوق به رشته تحریر درآورده است.

این کتاب در ۳ فصل با موضوعات «آثار جنسیت در عناوین مجرمانه»، «آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری» و «مجازات و آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات» تدوین شده که موارد ذکر شده مربوط به قانون مجازات سابق است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: جهت تعیین مجازات برای مجرم باید جرم او در مرجع صالح ثابت شود و در سیستم حقوق کیفری ایران جز در بعضی جرایم روش های اثبات احصا شده نیست. قاضی به هر نحوی علم پیدا و احراز کرده، می تواند نظر خود را اعلام کند اما جرایمی که دلایل اثبات آن شمارش گردید.

دیه زن و مرد در ضرب و جرح مساوی است اما هرگاه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود که در اینجا جنسیت تاثیر در میزان و مقدار دیه دارد و مرد بیشتر از زن مستحق دیه می شود.

شناسنامه کتاب

تالیف: علی یزدانیان

صفحه آرا و طراح جلد: بهاره عزت تبار

نوبت چاپ: اول – ۱۳۹۵

مشخضات ظاهری: ۱۴۵ صفحه

قطع: وزیری

شمارگان: ۳۰۰

شماره شابک: ۵-۶۷۳-۳۶۴-۶۰۰-۹۷۸

چاپ و نشر: نوروزی

قیمت: ۱۰ هزار تومان