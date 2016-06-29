همدردی وزرای خارجه اتریش و آلمان با قربانیان حادثه استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «سباستین کورتز» وزیر امور خارجه اتریش و «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان در پیام های جداگانه ای با قربانیان حادثه تروریستی استانبول ابراز همدردی کردند.

«سباستین کورتز» وزیر امور خارجه اتریش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: حملات تروریستی استانبول بسیار وحشتناک بود و به همین مناسبت من با بازماندگان قربانیان حادثه ابراز همدردی می کنم.



«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان نیز در بیانیه ای که از سوی وزارت خارجه آلمان منتشر شد، اعلام کرد: حادثه تروریستی استانبول شوکه آور بود. ما خود را در کنار بازماندگان قربانیان دانسته و با آنها ابراز همدردی می کنیم.

شب گذشته در پی وقوع سه انفجار انتحاری در فرودگاه بین المللی آتاتورک استانبول ۳۶ نفر کشته و ۱۴۷ نفر زخمی شدند.

این سه انفجار در ورودی ترمینال پروازهای بین المللی این فرودگاه رخ داد. مقامات ترکیه می گویند که این انفجارها انتحاری بوده است.