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۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

طی سه ماهه اول سالجاری؛

۳۱۷ شغل جدید در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

۳۱۷ شغل جدید در بخش کشاورزی استان قزوین ایجاد شد

قزوین- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: بر اساس گزارش سامانه رصد اشتغال کشور؛ طی سه ماهه اول ۳۱۷ شغل جدید در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک صبح چهارشنبه در جلسه کمیته اشتغال سازمان که با حضور معاونین ومدیران برگزار شد اظهار کرد: این میزان اشتغال ایجاد شده در شهرستانهای البرز۵۱ نفر، قزوین ۵۴ نفر، آبیک ۱۵۰ نفر، تاکستان ۵۷ نفر و بوئین زهرا ۵ نفر  است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۸ درصد از سهم اشتغال بخش کشاورزی تحقق پیدا کرده است افزود: امسال باید ۳ هزار و ۸۶۲ نفر ایجاد اشتغال شود.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: در حال حاضر۱۱۶ واحد سم فروشی و ۱۱۵ شرکت فنی مشاوره ای کشاورزی و ۲۸ واحد شرکت های فعال در بخش کشاورزی در استان فعالیت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بخش کشاورزی با توجه به بستر مناسب و استعدادهای بالقوه کشاورزی که دارد زمینه را برای ایجاد واحدهای تولیدی فراهم کرده است.

ابراهیمی پاک خاطر نشان کر : تاکنون ۴۱۱ واحد بخش کشاورزی در سامانه بهیناب ثبت نام کرده اند که ۵۲ واحد در جلسه کارگروه برای دریافت تسهیلات تائید شده اند.

وی تاکید کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال و صادرات  باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 3697818

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