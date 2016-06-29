اقامه دعوی آموزش و پرورش از ۲۶ ناشر

سید حسین طلایی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ثبت‌نام اینترنتی کتب درسی پایه اول ابتدایی گفت: ثبت‌نام کتاب‌های اول ابتدایی از ۸ تیرماه آغاز شد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: خانواده‌ها برای ثبت نام اینترنتی کتاب‌های درسی پایه ابتدایی تا ۲۰ شهریور فرصت دارند.

وی بیان کرد: برای دانش آموزانی که به هر دلیلی از خرید اینترنتی کتاب درسی دوره ابتدایی بازمانده‌اند از ۲۰ تیرماه فرصت ثبت نام الکترونیکی دارند.

طلایی زواره یادآور شد: ثبت‌نام کتاب‌های درسی به صورت الکترونیکی در سامانه http://www.irtextbook.ir انجام می‌گیرد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: کتاب‌های درسی دوره متوسطه اول و دوم همانند سال گذشته از طریق کتابفروشی‌ها توزیع می‌شود.

وی درباره تبلیغات کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی غیراستاندارد گفت: اگر مؤسساتی که ناشر کتاب‌های کمک آموزشی هستند استانداردهای تعیین شده را رعایت نکنند و از محتوای کتاب‌های درسی کپی‌برداری کنند یا با تدوین کتاب‌های حل المسائل اهداف آموزش و پرورش را هدف قرار دهند طرح دعوی حقوقی می‌کنیم.

طلایی زواره تصریح کرد: تعدادی از ناشران کتاب‌های کمک آموزشی که از روی کتاب‌های ما کپی‌برداری کرده‌اند شکایت کردیم و آنان عذرخواهی کردند و متعهد شدند که کپی‌برداری نکنند و برخی ناشران نیز مسیر حقوقی را طی می‌کنند و تقریبا از ۲۶ ناشر که چارچوب‌‌ها را رعایت نمی‌کنند، اقامه دعوی حقوقی کرده‌ایم.