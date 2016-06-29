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۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خبر داد:

اقامه دعوی آموزش و پرورش از ۲۶ ناشر

اقامه دعوی آموزش و پرورش از ۲۶ ناشر

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: تقریبا از ۲۶ ناشر کتاب‌های کمک آموزشی که چارچوب‌ها را رعایت نمی‌کنند، اقامه دعوی حقوقی کرده‌ایم.

سید حسین طلایی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ثبت‌نام اینترنتی کتب درسی پایه اول ابتدایی گفت: ثبت‌نام کتاب‌های اول ابتدایی از ۸ تیرماه آغاز شد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: خانواده‌ها برای ثبت نام اینترنتی کتاب‌های درسی پایه ابتدایی تا ۲۰ شهریور فرصت دارند.

وی بیان کرد: برای دانش آموزانی که به هر دلیلی از خرید اینترنتی کتاب درسی دوره ابتدایی بازمانده‌اند از ۲۰ تیرماه فرصت ثبت نام الکترونیکی دارند.

طلایی زواره یادآور شد: ثبت‌نام کتاب‌های درسی به صورت الکترونیکی در سامانه http://www.irtextbook.ir انجام می‌گیرد.

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: کتاب‌های درسی دوره متوسطه اول و دوم همانند سال گذشته از طریق کتابفروشی‌ها توزیع می‌شود.

وی درباره تبلیغات کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی غیراستاندارد گفت: اگر مؤسساتی که ناشر کتاب‌های کمک آموزشی هستند استانداردهای تعیین شده را رعایت نکنند و از محتوای کتاب‌های درسی کپی‌برداری کنند یا با تدوین کتاب‌های حل المسائل  اهداف آموزش و پرورش را هدف قرار دهند طرح دعوی حقوقی می‌کنیم.

طلایی زواره تصریح کرد: تعدادی از ناشران کتاب‌های کمک آموزشی که از روی کتاب‌های ما کپی‌برداری کرده‌اند شکایت کردیم و آنان عذرخواهی کردند و متعهد شدند که کپی‌برداری نکنند  و برخی ناشران نیز مسیر حقوقی را طی می‌کنند و  تقریبا از ۲۶ ناشر که چارچوب‌‌ها را رعایت نمی‌کنند، اقامه دعوی حقوقی کرده‌ایم.

کد مطلب 3697830

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