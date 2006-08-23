توليد نفت از ميادين سنگين متوقف شد

بهمن صميمي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت توليد نفت سنگين گفت : درحال حاضر توليد نفت از ميادين سنگين متوقف شده است .

وي گفت : در روزهاي گذشته روزانه 16 هزار بشكه توليدنفت از ميدان زاغه صورت مي گرفت كه اين توليد نيز به دليل مسدود شدن درچاه شماره 1 زاغه صورت نمي گيرد . وي گفت : مواد سنگين داخل نفت و روان شدن آسفالت به درچاه مهمترين عامل قطع شدن توليد از اين ميدان است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درحال حاضر كوه موند ، زاغه ، فردوس ، پايدار، بوشهر و رامشير از مهمترين ميادين دارنده نفت سنگين هستند . براساس تحقيقات انجام شده ، هم اكنون ميزان نفت سنگين ايران درحدود 20 ميليارد بشكه برآورد شده كه بخش عمده اي از آن دركوه موند واقع شده است .

اولين توليد نفت از ميدان كوه موند صورت گرفته است ولي از آنجا كه اين ميدان فشار مخزن لازم را نداشته و از نفت رواني نيز برخوردار نيست درنتيجه توليد از اين ميدان با مشكل مواجه شده است .

اين گزارش مي افزايد : طبق آمارهاي موجود ، در كانادا 1860 ميليارد بشكه ، در ونزوئلا 1200 ميليارد بشكه ، در روسيه 1200 ميليارد بشكه ، در آمريكا 55 ميليارد بشكه ، درعراق 34 ميليارد بشكه و در ايران حدود 20 ميليارد بشكه نفت سنگين وجود دارد .

صميمي در ادامه با اشاره به ميزان ذخاير نفت سنگين ايران گفت : ايران بيش از 20 ميليارد بشكه نفت سنگين دارد كه اگر ميزان ذخاير نفت خام كشور را حدود 100 ميليارد بشكه فرض كنيم 20 درصد آن را نفت سنگين تشكيل مي دهد .به گفته وي ، درنتيجه با توجه به اين ميزان ذخاير بايد روش هايي براي توليد نفت سنگين بيابيم .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، شناسايي روش هاي برداشت نفت سنگين از مهمترين اهداف در شركت ملي نفت محسوب مي شود.