به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دیواندره، بهرام فاتحی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیواندره گفت: توسعه در حوزههای مختلف بدون توجه به مقوله فرهنگ امکانپذیر نیست و باید در هر برنامهای این مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: توجه به مسائل فرهنگی در اجرای هر برنامهای می تواند نقش مهمی در تاثیرگذاری و خروجی بهتر آن برنامه داشته باشد.
به گفته فاتحی در اجرای برنامههای فرهنگی نیز باید مباحث مهم و کلیدی مد نظر قرار گیرد به طوریکه تدوین و اجرای برنامههای فرهنگی مطابق با فرهنگ منطقه و جامعه ما باشد.
وی ابراز کرد: در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، برنامههای فرهنگی باید بیشتر روی مباحث کارآفرینی و توسعه این فرهنگ تکیه داشته باشد.
فرماندار دیواندره تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی از دیگر مباحث مهمی است که باید در اجرای برنامههای فرهنگی مدنظر متولیان امر قرار گیرد، زیرا اقتصاد مقاومتی بر دانش بومی، تولیدات و وحدت ملی تکیه دارد.
بهرام فاتحی تعریف برنامههای بلند مدت در بخش فرهنگی را ضروری دانست و افزود: برنامههای فرهنگی در این شهرستان باید حول محور شعار فرهنگ و فرهنگسازی در زمینه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعریف و اجرا شود.
وی بر توجه به کیفیت در برنامههای فرهنگی شهرستان تاکید کرد و افزود:کیفیت بخشی به برنامههای فرهنگی با توجه به ظرفیتهای بسیار خوبی که در این شهرستان وجود دارد، ضروری است و خروجی این برنامه ها نباید در آمار و ارقام خلاصه شود.
فاتحی به نامگذاری کردستان به عنوان استانی فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای بالای فرهنگی این استان دلیل اصلی این نامگذاری بوده است، که باید در راستای نشان دادن این توانایی و استعدادهای فرهنگی با تمام توان تلاش کرد.
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