ثبت نام جشنواره تعاونی های برتر مازندران تا ۲۰ تیرماه تمدید شد

کامران اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره بهمنظور شناسایی، معرفی و امتنان از تعاونیهای برتر استان در هفته تعاون برگزار و ثبتنام برای شرکت در این جشنواره بهصورت اینترنتی در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی انجام میشود.
وی بیان داشت: متقاضیان میتوانند جهت ثبتنام در نهمین جشنواره استانی تعاونیهای برتر در تاریخ ذکرشده، به سایت اینترنتی به نشانی www.taavonibartar.ir مراجعه کنند.
به گفته اصغری، تعاونیها حداکثر تا ۲۰ تیرماه سالجاری فرصت دارند تا نسبت به ثبتنام در ۲۰ گرایش مختلف ازجمله کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، عمرانی، تأمین نیاز صنوف خدماتی، حملونقل، فرش دستباف، اعتبار، مسکن، زنان، تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، دانشبنیان، بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی، اتاق تعاون، سهامی عامی عام، فراگیر ملی، دهیاری و اتحادیه شرکتهای تعاونی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: برترینهای استانی این جشنواره به جشنواره ملی تجلیل از تعاونیهای برتر راه خواهند یافت.
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