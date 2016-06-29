صادرات خراسان جنوبی بیش از ۵۲ میلیون دلار ارز وارد کشور کرد

محمد علی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سه ماهه ابتدای سال جاری هزار و ۲۲۳ اظهار نامه صادراتی از گمرک بیرجند، ماهی رود و گمرکات مستقر در بازارچه های مرزی صادر شده است.

وی ادامه داد: از این سه گمرک، ۲۲۱هزار و ۶۵۸ تن کالا به ارزش ریالی بیش از ۵۲ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۷۹ دلار به دیگر کشور ها صادر شده است.

خاشی اظهار کرد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۲۸ درصد، از نظر تعداد اظهارنامه ۲۱ درصد و از نظر وزن نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به عمده اقلام صادرات قطعی گمرکات استان، بیان کرد: این اقلام شامل سیمان، هیدروکربن سبک و سنگین، کاشی سرامیک، خوراک کامل طیور، میل گرد، گازوئیل، رب گوجه فرنگی، مرغ منجمد و کود اوره است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی افزود: عمده این اقلام به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان صادر شده است.

خاشی با اشاره به صادرات ماده ۱۱۶ گمرکات خراسان جنوبی، اظهار کرد: در سه ماهه سال جاری، تعداد دو هزار و ۴۶۴ فقره پروانه گمرکی به ارزش بیش از ۲۵۷ میلیون و ۴۰۶ هزار دلار تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این صادرات، بیش از یک میلیارد و ۸۱ میلیون و ۵۸۷ هزار تن بوده است، افزود: این صادرات به نسبت مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد پروانه سه درصد، از نظر وزن ۲۶۴ درصد و به لحاظ ارزش دلاری نیز ۹۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: عمده اقلام خروجی صادرات ماده ۱۱۶ نیز شامل هیروکربن سبک و سنگین، شیشه، کاشی سرامیک و مواد غذایی مجاز بوده است.