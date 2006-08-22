شوراي برون مرزي سازمان تربيت بدني با اعزام 13 تيم موافقت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در دويست و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي برون مرزي با اعزام تيم هاي شطرنج به مسابقات جهاني هندوستان ، تيم ملي بزرگسالان جودو به مسابقات جهاني فرانسه ، تيم ملي كوراش به رقابت هاي قهرماني آسيا در كشور افغانستان و پينت بال به مسابقات آسيايي تايلند موافقت شد.

برهمين اساس دراين جلسه با درخواست فدراسيون كاراته براي شركت درمسابقات ليگ طلايي بانوان و آقايان كشوراتريش واعزام تيم كاراته جهت حضور در رقابت هاي سبك كن شين كان در آلمان موافقت شد.

در اين نشست مقررشد تيم هاي ملي گلف بانوان و آقايان به مسابقات آماتورآفريقاي جنوبي ، تيم شمشيربازي به اردوي تداركاتي آلمان و تيم رشته هاي ثابت و پروازي تيراندازي به مسابقات قطراعزام شوند.

همچنين شوراي برون مرزي با درخواست فدراسيون شطرنج براي شركت در مسابقات قهرماني شطرنج نوجوانان آسيا (تيم زير 16 و18 سال ) و فدراسيون همگاني براي حضور در مسابقات آسيا – اقيانوسيه مالزي موافقت كرد.

دراين شورا ميزباني اولين دوره مسابقات بين المللي كونگ فو درايران ، بهره گيري فدراسيون تنيس از دو مربي كره اي جهت ارتقاء ورزش بانوان ، شركت مسئولان كميته ضد دوپينگ فدراسيون سواركاري دركلاس آموزشي كانادا و حضوريك نفر كارشناس و مدير فصلنامه المپيك كميته ملي المپيك براي شركت دركنفرانس شناسايي استعدادهاي ورزشي درآلمان بررسي وسپس به تصويب رسيد.

دراين جلسه با حضوراعضاي كميسيون پزشكي شوراي المپيك آسيا درقطر، درخواست فدراسيون هندبال براي شركت دو نفر از داوران جهت قضاوت باشگاه هاي آسيا دركشورعمان وبا حضور دو نماينده فدراسيون دركنگره جهاني اسكي بياتلون دركشور روسيه موافقت شد.

براساس اين گزارش با توافق اعضاي شوراي برون مرزي، رئيس فدراسيون گلف دراجلاس دوسالانه فدراسيون جهاني آفريقاي جنوبي ورئيس فدراسيون تنيس در اجلاس ساليانه فدراسيون جهاني كره جنوبي حضور خواهند يافت.

همچنين با اعزام دبير فدراسيون شمشير بازي به عنوان داور در مسابقات رسمي فدراسيون جهاني به ايتاليا و با درخواست فدراسيون كاراته مبني بردعوت از مدرس خارجي جهت تدريس سبك هاپكيدو به ايران موافقت شد.

دراين نشست، شوراي برون مرزي سازمان تربيت بدني بادرخواست فدراسيون ووشو براي اعزام دومربي به سمينار پينگ چونگ اسپانيا و سفر تيم فوتبال باشگاه پرسپوليس به اردوي تداركاتي كانادا مخالفت كرد.