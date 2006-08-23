شاعران معاصر در زمينه شناخت پيامبر (ص) به شدت ضعف دارند





اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : درزمينه رسالت معنوي ، يك شاعربايد به معرفي پيامبر(ص) وهدف ازآمدنش و به طوركلي بخش هاي اعتقادي اين زمينه بپردازد ، در زمينه رسالت اجتماعي پرداختن به ضرورت هاي اجتماعي كه باعث شده پيامبر (ص) مبعوث شود حائز اهميت است و بايد دانست كه با شرايط امروز كدامين جنبه ها برجسته تر شود .

دكتر محمود اكرامي فرياد آورشد : شاعركسي است كه امرمعنوي را درقالب شعرو نمادهاي كلامين بيان مي كند ، لذا شاعرهم انسان است و بايد شخصيت پيامبر(ص) و سيره آن وارزشهايي را كه پيامبر (ص) به خاطرآن مبعوث شده مد نظر داشته و به آنها بپردازد ، در واقع در اين شرايط ، شاعر بايد درابتدا خود پيامبر (ص) را بشناسد و بعد بتواند آن را بشناساند .

وي تصريح كرد : متاسفانه ما درزمينه شناخت پيامبر (ص) و مطالعه درمورد اين شخصيت بزرگ ، به شدت ضعف داريم ، شايد بتوان گفت مطالعاتي كه اهل تفنن انجام داده اند عميق ترازاطلاعاتي است كه ما به آن دسترسي داريم ، نه اينكه ما اصلا نپرداخته باشيم ، اما كمتراين اطلاعات را دراختيارقرارداده ايم . رسالت شاعر درزمينه پيامبراعظم (ص) اين است كه پيامبر را خوب بشناسد ، شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي جامعه خود و جهاني كه در آن زندگي مي كند رانيز بشناسد و ضرورت هاي شخصيت پيامبر را با زندگي امروز تطبيق دهد و در زيبا ترين كلمات و جملات به مخاطبين خود ارائه دهد.

اين شاعرخاطرنشان كرد : آنچه كه تا امروز راجع به پيامبر(ص) درادبيات نوشته شده ، بيشترآثار توصيفي و معرفي پيامبر بوده است يعني پيامبر زيبا لبخند مي زد ، يتيم نوازي مي كرد و ... ، درصورتي كه ما ارزشهايي را كه پيامبر(ص) به خاطر آنها به مبعوث شده مد نظر قرارنداده ايم ، حتي مي توان گفت كه اگرشاعر و نويسنده و اهل قلم اين ارزشها را براي خلق اثر مد نظرقرار بدهند ، خود كاري پيامبرگونه كرده اند و خود يك پيامبر كوچك خواهد بود .

دكتر محمود اكرامي فريادآور شد : شاعر بايد درچند زمينه فعاليت كند ، اول معرفي پيامبر(ص) ، دوم شرايط اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه اي كه پيامبر درآن متولد و ظاهر شد و رشد كرد و به بعثت رسيد ، موضوع مهم بعد هم ارزشهاي اجتماعي و معنوي كه پيامبر(ص) به خاطرآنها مبعوث شد و درزمينه آخر كمترآثاري توليد شده است .