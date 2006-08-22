به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، غلامرضا حيدري كرد زنگنه در نشستي با مسئولان واگذاري سهام عدالت در استان‌ها مهمترين اقدام صورت گرفته در سازمان خصوصي سازي در ارتباط با واگذاري شركت هاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي را آماده سازي 50 درصد كل مشمولين مرحله اول شامل 5/2 ميليون نفر ذكر كرد و افزود : اين ميزان سهام به تفكيك در 336 شهرستان واگذار خواهند شد.

وي اظهار داشت : حداكثر ظرف يك ماه آينده يعني تا پايان شهريور ماه بايد وضعيت 5/2 ميليون نفر مشمولين واگذاري سهام مشخص شوند.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي اظهار داشت : اگر دبير خانه هاي ستادهاي واگذاري هاي سهام در استان ها به درستي به وظايف محوله خود عمل نكنند ، ممكن است علاوه بر مسائل اقتصادي ، تنش هاي سياسي را نيز به دنبال داشته باشد ، زيرا ممكن است در جريانات واگذاري ها برخي افراد موفق به دريافت سهم شوند و برخي ديگر سهام دريافت نكنند.

وي با بيان اينكه 5 ميليون و 985 هزار نفر بر اساس آمارهاي نهاد هاي مركزي ، سازمان بهزيستي ، ستاد مقاومت بسيج و غيره مشمول دريافت سهام هستند، تصريح كرد : براي 4 ميليون و 122 هزار نفر به منظور دريافت سهام كد ملي صادر شد.

كرد زنگنه بيان كرد : تعدادي از افراد تحت پوشش كميته امداد ، نهاد بهزيستي و غيره ، به علت همپوشاني از چند نهاد مستمري دريافت مي كردند ، به عبارت ديگر برخي از افراد حتي تا 5 بار نيز مستمري هاي مختلفي را از سه نهاد دريافت مي كردند.

وي با اشاره به اينكه تاكنون در كشور هيچ آمار آلايش شده بر اساس كد ملي وجود نداشت ، تصريح كرد: تعداد افرادي كه به دليل نبود سيستم كنترلي و رايانه اي از نهاد هاي مختلف موفق به اخذ مستمري مي شدند به 528 هزار نفر مي رسيد كه هيچ يك از اين نهادها از چنين موضوعي اطلاع نداشتند.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي از واگذاري سهام ها به تعداد 2 ميليون و 530 هزار نفر ظرف يك ماه آينده خبرداد و افزود: ثبت اين شركت ها بايد تا يك ماه آينده به اتمام برسد و اين ميزان سهام معادل كل سهام هاي واگذار شده در 15 سال گذشته مي باشد.

وي ادامه داد: از ابتداي آغاز به كار سازمان 5/2 ميليون سهامدار موفق به دريافت سهام شده اند كه در حال حاضر ميزان سهام آماده براي واگذاري نيز به همين ميزان است .

كرد زنگنه همچنين با تاكيد بر اينكه شركت هاي سرمايه گذاري بايد به سهامي خاص تبديل شوند، تصريح كرد : البته اين شركت‌ها پس از مدت دو سال مي توانند به سهامي عام تبديل ووارد بورس شوند و كار بورسي خود را آغاز كنند اما در حال حاضر به دليل سهامي خاص بودن قادر به ورود به بورس بلافاصله نخواهند بود.

وي از تشكيل يك كميسيون خاص در مجلس در ارتباط با قوانين مورد نياز براي اصل 44 خبردادو افزود: اميد است تمام قوانين موردنياز براي اصل 44 در اين كميسيون به تصويب برسد.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي از تشكيل جلسات هفتگي سازمان خصوصي سازي و وزارت تعاون خبرداد و گفت : دو اساسنامه براي شركت هاي تعاوني شهرستاني و شركت هاي سرمايه گذاري نيز در ارتباط با اصل 44 در حال تدوين است .

وي از اعزام 15 گروه تيمي از سوي سازمان خصوصي سازي به تمام دستگاه ها و وزارت خانه هاي دولتي و مادر تخصصي خبرداد و بيان كرد: تاكنون 72 شركت مادر تخصصي و يك هزار و 142 شركت زير مجموعه آنها شناسايي شده و صورت هاي مالي ، اطلاعات دارايي ها ، بدهي ها ، حقوق صاحبان سهام ، عملكرد سود و زيان ، ارزش اسمي و دفتري سهام آنها ، درصد سهام متعلق به شركت هاي مادر تخصصي ، بورس يا غير بورسي ، فعال يا غير فعال، صورت جلسات ، اساسنامه هاوسال مالي اين شركتها نيز اخذ شده است .

كرد زنگنه از بازشدن نماد سه شركت بزرگ فولاد مباركه ، فولاد خوزستان وسازمان گسترش در بورس خبرداد و افزود: 40 درصد سهام اين شركت ها به عموم مردم از طريق بورس و 40 درصد در قالب سهام عدالت به دودهك پايين به صورت قسطي واگذار مي شود.

وي همچنين از تشكيل كارگروه‌هايي در سازمان براي انجام كارهاي مقدماتي خبرداد و گفت : شوراي اطلاع رساني نيز در سازمان تاسيس شده است.