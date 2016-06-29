دفاع از ملت مظلوم فلسطین وظیفه همه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) متن پیام آیت الله سید محمد سعیدی و دعوت ایشان از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس بدین شرح می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز قدس یادگار گرانقدر امام عظیم الشأن ما و روز همبستگی جهان اسلام برای آزادی قبله اول مسلمانان است. بی‌تردید دفاع از ملت مظلومی که بیش از نیم قرن است در چنگال دژخیمان صهیونیستی گرفتار است وظیفه همه مسلمانان است.

رژیم جعلی صهیونیستی در چند جنگ متمادی با مقاومت جانانه رزمندگان حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی رو به رو شده و شکست سهمگینی را متحمل شده است. چنین است که می‌کوشد با حمایت از گروه‌های تروریستی تکفیری بر شکست‌های خود پوشش نهد و حاشیه امنی برای خود بسازد. از این رو راهپیمایی قدس امسال اهمیت مضاعف می‌یابد.

اینجانب همه آحاد ملت شریف ایران به ویژه مردم شهر اجتهاد و بصیرت قم را به شرکت پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت می‌کنم. به امید آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل غاصب.