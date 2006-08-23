شمشيربازي ايران به سطح قدرت هاي جهاني نزديك شده است / روي مدال هاي شمشيربازي در بازيهاي آسيايي حساب كنيد

به گزارش خبرنگار مهر ميزباني چندين دوره مسابقات كلاس A جهاني و درخشش و مدال آوري شمشيربازان جوان كشورمان در اين رقابتها بيانگر آن است كه شمشيربازي ايران به لحاظ فني و تكنيكي اين توان و پتانسيل را دارد كه خود را درجمع مدعيان بزرگ جهاني مطرح كند و حتي به سكوهاي جهاني چشم بدوزد . درمسيردستيابي به اين افق جهاني برنامه ريزي، حمايت وحضورمستمر درعرصه رويدادهاي جهاني سه ركن اصلي است كه بيش ازهمه حمايت سازمان تربيت بدني و برنامه ريزي اصولي و هدفمند فدراسيون شمشيربازي به عنوان متولي و سياست گذاراصلي اين رشته را مي طلبد .



شمشيربازي ايران درپس گذشته پرافتخارخود چند سالي است با حضورمداوم درعرصه هاي جهاني و بويژه ميزباني مسابقات معتبرشمشيربازي در حد توان و بضاعت خود جايگاه درخوري را درميان كشورهاي صاحب نام اين رشته بدست آورده و با سرعت قابل توجهي درمسير پيشرفت گام برداشته است . دراين ميان فدراسيون شمشيربازي پس از مدت هاي طولاني ركود و انزوا ، با استراتژي جوانگرايي و پشتوانه سازي اين روزها خود را در ميان فدراسيون هاي مدال آورقرارداده و افق هاي روشني را براي اين رشته جذاب و مدال آورنويد مي دهد.



شمشيربازي ايران پس از ميزباني شايسته مسابقات جام جهاني ، تا سه ماه ديگرمهمترين رويداد سال هاي اخيرخود را درپيش دارد . آوردگاه بازيهاي آسيايي دوحه قطر بي ترديد سرفصل تازه اي در دوران تحول شمشيربازي ايران به شمارمي رود و مي تواند بارديگرتوانمندي هاي شمشيربازان ايران را درجمع قدرت هاي برتر آسيا به نمايش بگذارد. هرچند حضور قدرتهاي جهاني نظير چين، كره جنوبي، ژاپن و برخي كشورهاي آسياي ميانه دستيابي به سكوهاي قهرماني و كسب مدال هاي آسيايي را تاحدودي دشوارمي نمايد ولي قدرت نمايي شمشيربازان جوان و جوياي نام كشورمان درمسابقات جهاني تهران اين نويد را مي دهد كه بازيهاي آسيايي قطرنقطه عطفي براي شمشيربازي ايران باشد و سرفصل تازه اي را پيش روي اين رشته مدال آور بگشايد .



به بهانه همين مسابقات و بررسي چشم اندازهاي آينده فدراسيون شمشيربازي با"فضل الله باقرزاده" رئيس فدراسيون شمشيربازي به گفتگونشستيم كه ماحصل گفتگوي گروه ورزشي خبرگزاري مهر با وي را مي خوانيد .



* خبرگزاري مهر - گروه ورزشي : بسياري از صاحب نظران مسائل ورزشي مديريت ورزش را كاري" سهل و ممتنع" مي دانند . شما تا چه اندازه به اين نوع نگاه از مديريت ورزش معتقديد؟



- فضل الله باقرزاده : خيلي زياد . مديريت ورزش درعين سادگي پيچيدگي هاي زيادي دارد و مدير ورزشي بايد دركوتاهترين و بحراني ترين لحظات بهترين تصميم را بگيرد . اين كارساده اي نيست و نياز به تجربه و تخصص كافي دارد.



* آيا اين تجربه و تخصص الزاما بايد وابسته به محيط ورزشي باشد ؟



- الزاما نه ، اما مديري كه سابقه ورزشي دارد بهترمي تواند با زير مجموعه خود ارتباط برقرار كند.



* شما جزو كدام دسته از مديران هستيد؟



- بنده با سابقه ورزشي وارد عرصه مديريت ورزش شدم . 21سال داشتم كه به رياست تربيت بدني آمل منصوب شدم و به همين خاطرخيلي زود ورزش قهرماني را كنارگذاشتم . سال 65 به سمت مديركل روابط بين الملل سازمان تربيت بدني در دوره تصدي مهندس درگاهي انتخاب شدم . بعد از آن از سال 66 به مدت سه سال به عضويت هيات مديره باشگاه استقلال درآمدم و همان سال استقلال نخستين جام قهرماني را بعد از انقلاب درمسابقات "ميلز" هندوستان بدست آورد . از سال 77 به عنوان قائم مقام و معاون آموزشي دانشكده تربيت بدني منصوب شدم و از سال 81 نيز به عنوان رئيس دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران درخدمت ورزش دانشگاه هستم و اعتقاد دارم ورزش ايران دربخش تئوري و آكادميك جزو يكي از پيشرفته ترين كشورهاي دنياست.



* چطور شد مسئوليت فدراسيون شمشيربازي را پذيرفتيد؟



- كاملا اتفاقي . با صحبت هايي كه ابتدا با آقاي مهرعليزاده داشتم ايشان براي فدراسيون قايقراني ازبنده دعوت به همكاري كردند ولي به خاطر وضعيت آشفته و نابساماني كه فدراسيون شمشيربازي در آن مقطع داشت ، بعدا تصميم ايشان عوض شد و ازمن خواستند مسئوليت فدراسيون شمشيربازي را عهده دارشوم كه همان موقع با شرط اينكه سازمان حمايت هاي لازم را انجام دهد ، مسئوليت سرپرستي و پس از برگزاري انتخابات ، رياست فدراسيون را پذيرفتم.



* حضور شما در فدراسيون شمشيربازي با درگيري ها و كشمكش هاي بسياري توام بود . توفق بر اين ناآرامي ها آنهم درست در ابتداي راه قطعا كار ساده اي نبوده است ؟



- بنده دربحراني ترين شرايط به فدراسيون شمشيربازي آمدم. در آن دوره ازيك سو اختلافات داخلي و كنار گذاشتن ناحق بسياري از شمشيربازان شايسته تيم ملي به خاطر اختلاف با رئيس سابق فدراسيون و از سوي ديگر بدهي 50 ميليون توماني فدراسيون ، شرايط سخت و غيرقابل تحملي را بوجود آورده بود . درچنين شرايط نابساماني تنها تلاش كرديم تا آرامش را به فدراسيون برگردانيم. البته اين كارساده اي نبود ولي با حسن نيت و اعتماد سازي تلاش كرديم كه تمام گروههاي مخالف و درگير را جذب كنيم و با تعامل و تفاهم برنامه تازه اي را درفدراسيون آغازكنيم.



* دو سال از آن روزها مي گذرد . فدراسيون شمشيربازي امروز چه شرايطي دارد؟



- دوسال گذشته به انجام كارهاي زيربنايي درفدراسيون گذشت . در اين مدت با حمايت هاي سازمان برنامه هاي خوبي در زمينه پشتوانه سازي به اجرا درآمد و درحال حاضر در شرايطي قرار داريم كه به جرات مي توانم بگويم شمشيربازي جزو يكي از رشته هاي مدال آور در بازيهاي آسيايي دوحه خواهد بود.

* با وجود قدرتهاي جهاني نظير كره جنوبي ، ژاپن ، چين و ... فكر نمي كنيد اين ادعا كمي دور از ذهن باشد؟



- به شما اطمينان مي دهم در رشته سابر و اپه روي سكو هستيم و در فلوره هم اگر با قرعه مناسب برخورد كنيم ، شانس مدال آوري داريم . البته در اينكه تيم هايي نظير كره ، چين و ژاپن در سطح جهان و المپيك مطرح هستند هيچ حرفي نيست و رقابت با اين تيم ها دشوار است ولي شواهد و قرائن حكايت از اين دارد كه مي توانيم دربازيهاي آسيايي روي سكو بايستيم .



* منظورتان چه شواهد و قرائني است ؟



- درهمين بازيهاي جام جهاني كه يك ماه پيش درتهران برگزارشد اكثرحريفان اصلي ما در دوحه حضور داشتند و شمشيربازان جوان كشورمان فراتر از انتظار ظاهرشدند . در همين مسابقات شمشيربازان ما تيم كره جنوبي را كه قهرمان آسيا و نايب قهرمان جهان است را با اختلاف شكست دادند . اين موفقيت كوچكي نبود. ما درهمين مسابقات ثابت كرديم كه توان رقابت با بزرگان آسيا و حتي جهان را داريم . اينها علائمي است كه نشان مي دهد ما به سكوهاي آسيايي نزديك شده ايم و مي توانيم در دوحه مدال بگيريم .



* براي حضور قدرتمند در بازيهاي دوحه چه برنامه ريزي داشتيد؟



- اردوي تيم ملي هم اكنون درحال برگزاري است و شمشيربازان اپه و فلوره در ورزشگاه شيرودي و ملي پوشان سابر در آكادمي المپيك تمرين مي كنند . سه مربي اهل روسيه وظيفه هدايت ملي پوشان را برعهده دارند كه اين مربيان ازجمله مربيان مطرح جهان هستند كه سابقه قهرماني جهان و المپيك را در كارنامه خود دارند . البته دركنار اين سه مربي روس ، مربياني از كشورهاي ارمنستان ، آذربايجان و اوكراين نيز با فدراسيون همكاري دارند كه اين مربيان را با توجه به اينكه از نظرمالي براي فدراسيون مقرون به صرفه هستند ، براي برنامه هاي آموزشي به خدمت گرفته ايم . اين مربيان هر سه ماه يكبار دريكي از استان ها كار آموزش شمشيربازان را برعهده مي گيرند كه اين سياست ما براي يكسان سازي آموزش درتمام كشور است . در مورد ساير برنامه هاي تيم ملي اردوي مشترك فلوره با شمشيربازان روسيه ، اپه با چين و سابربا ورزشكاران آلمان را مد نظر داريم كه در صورت موافقت سازمان شمشيربازان تيم ملي به اين اردوهاي خارجي اعزام مي شوند .



* مسابقات جهاني ايتاليا اوايل مهرماه برگزار خواهد شد و به نظر مي رسد اين مسابقات مي تواند قبل از بازيهاي آسيايي محك جدي براي تيم ملي شمشيربازي باشد ؟



- دقيقا ، نتايج اين مسابقات براي ما بسيارحائز اهميت است و تركيب نهايي تيم ملي دربازيهاي آسيايي قطردرهمين مسابقات مشخص خواهد شد كه بسيار اميدواريم حداقل اين مسابقات بتواند ضمن افزايش اعتماد بنفس ملي پوشان، رنكينگ نفرات تيم ملي را هم بهبود ببخشد.



* تيم ملي درحال حاضر با چه كمبودهايي روبروست ؟



- مشكل ما كمبود بازيهاي تداركاتي است و عدم رويارويي ورزشكاران ملي پوش با شمشيربازان مطرح دنيا. البته اخيرا با چند شمشيربازسرشناس دنيا مذاكره كرده ايم كه براي برگزاري يك اردوي 20 روزه به همراه خانواده هايشان به ايران سفركنند كه "لوكاشنكو" از اوكراين ازجمله قهرمانان بنام جهان پيشنهاد ما را پذيرفته وقرار است پس ازمسابقات جهاني تورين ايتاليا به ايران سفركند و به عنوان حريف تمريني كار ملي پوشان كشورمان را زير نظر بگيرد .

* تا چه اندازه به كسب سهيمه المپيك در فاصله يكسال و نيم باقي مانده تا المپيك اميدواريد ؟



- با شرايط مناسبي كه شمشيربازي ايران دارد كسب سهميه المپيك پكن دور از دسترس ما نيست . ما در رشته سابرجزو 16 تيم برترجهان هستيم و در رشته هاي اپه و فلوره نيز پيشرفت هاي بسيارخوبي داشتيم . به نظرمن در صورتي كه بتوانيم دربازيهاي آسيايي روي سكو برويم شانس زيادي خواهيم داشت تا حداقل چند سهيمه المپيك هم بگيريم .



* فدراسيون شمشيربازي چند سالي است برگزاري مسابقات جهاني شمشيربازي را در دستوركار دارد و اين مسابقات را در تقويم ساليانه فدراسيون شمشيربازي گنجانده است . ارزيابي شما از سطح كيفي و كمي اين مسابقات چيست ؟



- رقابت نزديك ملي پوشان كشورمان با قهرمانان صاحب نام المپيك وجهان نشانه توان و پتانسيل بالاي شمشيربازي ايران است . بسياري ازقهرمانان مطرح المپيك وجهان نظير"نيمچك" از مجارستان ، "لوكاشنكو" از اوكراين و "كولوپكوف" از روسيه در اين رقابت ها حضور داشتند و به همين خاطر مسابقات ازسطح فني بسياربالايي برخوردار بود به طوري كه ناظر فني فدراسيون جهاني ازسطح كيفي و فني بالاي مسابقات تمجيد كرد. در زمينه ميزباني نيزسالن شمشيربازي مجموعه آزادي درسطح استانداردهاي جهان قرار داشت كه حتي درنوع خودش درجهان كم نظير است. اگر اين سالن همواره براي برگزاري اردوهاي تيم ملي در اختيار فدراسيون باشد، درمسابقات مختلف بين المللي و آسيايي مي توانيم شرايط بهتري را براي آماده سازي ملي پوشان فراهم كنيم .



* دوپينگ از جمله معضلاتي است كه گريبانگير ورزش كشور شده و به مرور دامنه آن فراگير مي شود . اين پديده مخرب در شمشيربازي چه وضعيتي دارد ؟



- خوشبختانه سطح فرهنگي و آموزشي ورزشكاران رشته شمشيربازي بسياربالاست و تاكنون هيچ موردي از دوپينگ دربين قهرمانان شمشيربازي مشاهده نشده است . ضمن اينكه ليگ و مسابقات داخلي ، بطور دقيق تحت كنترل ستاد مبارزه با دوپينگ است و ورزشكاران ما بطورمرتب در نمونه گيري ها شركت مي كنند و نگراني از اين بابت نداريم .



* ليگ شمشيربازي از سطح چندان مطلوبي برخوردار نيست . فدراسيون در اين زمينه چه برنامه هايي دارد ؟



- يكي از برنامه هاي اصلي ما افزايش سطح كمي و كيفي ليگ شمشيربازي است . ما درشمشيربازي هم به اين مسئله اعتقاد داريم كه تيم ملي قدرتمند از درون ليگ منظم و باكيفيت بيرون مي آيد . به همين خاطرتمام تلاش خود را به كارخواهيم بست تا زمينه برگزاري يك ليگ منظم ، پويا و با كيفيت را فراهم كنيم بطوري كه رقابت تيم ها باعث حضورچهره هاي شايسته درتيم ملي شود .



* وضعيت شمشيربازي در ميان بانوان چگونه است و آيا بانوان شمشيربازكشورمان اين شانس را دارند تا به بازيهاي آسيايي دوحه اعزام شوند ؟



- عليرغم تلاش هايي كه درجهت رشد و توسعه شمشيربازي درميان بانوان كشورصورت گرفته ولي هنوز اين رشته درميان بانوان با عقب ماندگي هاي بسياري روبروست و بايد در اين بخش بيشترسرمايه گذاري كرد. درخصوص حضور بانوان دربازيهاي آسيايي نيز قرار است به زودي درجلسه اي با مسئولان سازمان تربيت بدني وضعيت حضور بانوان مشخص شود . البته سازمان نسبت به حضور بانوان دربازيهاي آسيايي تاكيد دارد و از ابعاد فرهنگي و اجتماعي اين حضور را تاثيرگذار مي داند ولي بهرحال بايد با يك كار كارشناسي ديد بانوان شمشيربازكشورمان به لحاظ مدال آوري نيزمي توانند درصحنه مسابقات آسيايي موفق باشند يا نه .



* با توجه به در پيش بودن بازيهاي آسيايي دوحه آيا امسال حمايت هاي لازم از سوي سازمان تربيت بدني براي اختصاص بودجه هاي آماده سازي و برگزاري اردوهاي داخلي و خارجي از تيم ملي صورت گرفته است ؟



- با پيگيري هاي رئيس سازمان و كميته ملي المپيك امسال بودجه تمام فدراسيونها رشد قابل ملاحظه اي داشته است و فدراسيون شمشيربازي نيز از اين قاعده مستثني نبوده است . امسال 300 ميليون از طريق سازمان و 110ميليون از كميته ملي المپيك براي فدراسيون شمشيربازي اختصاص يافته است كه بخشي از اين اعتبارات را دريافت كرده ايم . البته با توجه به گستردگي برنامه اردوهاي تداركاتي تيم ملي و نيزگراني تجهيزات و وسايل مورد نياز شمشيربازي بايد بخشي ازهزينه هاي فدراسيون را از طريق جذب اسپانسر و ساير منابع تامين كنيم .