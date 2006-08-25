شرايط تشكيل دوره هاي آموزش وبلاگ نويسي در حوزه علميه خواهران اعلام شد

حجت الاسلام "سيد مهدي حسيني" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: اين كلاس ها با همكاري دفتر توسعه وبلاگ ديني در حوزه هاي علميه كه حداقل 10 داوطلب آشنا با رايانه و اينترنت با توانايي تايپ در حد متوسط و يك دستگاه رايانه و خط اينترنت مناسب داشته باشند، برگزار مي شوند.

وي افزود: مدت زمان دوره آموزشي يك روزه است و مطالب در 6 جلسه ارائه مي ‌شود.در ضمن هزينه ‌هاي مربوط به اسكان و تغذيه به عهده مدرسه مربوطه خواهد بود ولي هزينه اعزام اساتيد را اين مركز بر عهده گرفته است.

حسيني اضافه كرد: مدارسي كه علاقه ‌مند به شركت در اين دوره هستند بايد آمادگي خود را به اين دفتر از طريق آدرس الكترونيكي it@whc.ir اعلام كنند.