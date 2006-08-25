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۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵

در گفتگوي مهر با مدير دفتر فناوري اطلاعات مركز مديريت حوزه علميه خواهران :

شرايط تشكيل دوره هاي آموزش وبلاگ نويسي در حوزه علميه خواهران اعلام شد

شرايط تشكيل دوره هاي آموزش وبلاگ نويسي در حوزه علميه خواهران اعلام شد

دفتر فناوري اطلاعات مركز مديريت براي حوزه هاي علميه خواهران سراسر كشور كه حداقل 10 نفر از طلاب آن علاقمند به حضور در جلسات آموزش وبلاگ نويسي باشند، دوره هاي رايگان برگزار مي كند.

حجت الاسلام "سيد مهدي حسيني" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: اين كلاس ها با همكاري دفتر توسعه وبلاگ ديني در حوزه هاي علميه كه حداقل 10 داوطلب آشنا با رايانه و اينترنت با توانايي تايپ در حد متوسط و يك دستگاه رايانه و خط اينترنت مناسب داشته باشند، برگزار مي شوند.

وي افزود: مدت زمان دوره آموزشي يك روزه است و مطالب در 6 جلسه ارائه مي ‌شود.در ضمن هزينه ‌هاي مربوط به اسكان و تغذيه به عهده مدرسه مربوطه خواهد بود ولي هزينه اعزام اساتيد را اين مركز بر عهده گرفته است.

حسيني اضافه كرد: مدارسي كه علاقه ‌مند به شركت در اين دوره هستند بايد آمادگي خود را به اين دفتر از طريق آدرس الكترونيكي it@whc.ir اعلام كنند.

کد مطلب 369824

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