روز قدس فرصتی برای تسری اسلام به سراسر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیا عاشوری در جلسه شورای اداری که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس، برضرورت نمایش ارزش و اهمیت این روز توسط مسئولان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روز قدس لیله القدری دیگر برای احیای اسلام است، افزود: از ابتدای انقلاب تا به امروز شاهد تدابیر و ابتکارات با ارزش و تأثیرگذار از امام خمینی (ره) بوده ایم.

عاشوری نامگذاری روز جهانی قدس را یکی از مهم ترین تدابیر و ابتکارات دانست و گفت: به فرموده امام خمینی (ره) احیای دوباره اسلام را می توان در روز قدس دید.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با بیان اینکه اسلام دارای یک جوهره و قداست است، خاطرنشان کرد: در سطح جهان برخی از کشورها همانند ترکیه دینی به عنوان اسلام ترکیه یا عثمانی وجود دارد که اسلام ناب نیست.

وی با اشاره به ظهور اسلام از یک هزار و ۴۰۰ سال قبل در مدینه و مکه، تصریح کرد : تاکنون شاید به اندازه ۱۰۰ سال ازجوهر واقعی اسلام درک شده و متاسفانه بعد از آن شاهد انحرافات توسط حاکمان مستکبر در دین اسلام بوده ایم.

عاشوری ادامه داد: این روند تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشته تا اینکه با این واقعه مهم اسلام دوباره احیا شد و هدف از نامگذاری روز قدس نیز تسری یافتن اسلام در جهان بود.

وی به وجود مولفه های خاص در حرکت عبادی و سیاسی روز قدس اشاره و اظهار کرد: مقاومت، حمایت از این حرکت و مستضعفین و مقابله با استکباراز جمله مولفه های مهم روز جهانی قدس بوده که با اسلام ناب محمدی (ص) مطابقت دارد.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با بیان اینکه همه مولفه هایی که در اسلام نهفته است نمایش جوهره اسلام ناب محمدی (ص) است، گفت: وظیفه ما نیز حضور پرشکوه و حماسی در این روز است.

وی با اشاره به وسعت کم جغرافیایی رژیم صهیونیستی آن را به عنوان شاهراهی برای اتصال قاره های اروپا، آفریقا، آسیا و انتشار افکار مسموم خود در جهان دانست.

عاشوری به سخنان اخیر مقامات ترکیه در زمینه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: با توجه به این شرایط نقش و تأثیر حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس بسیار مهم و با اهمیت است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق شمال غرب کشور از ۲۰ تیرماه، خاطرنشان کرد: اعزام کاروان های راهیان نور به عنوان یک حرکت فرهنگی است که نیاز به تعامل و همکاری همه دستگاه ها دارد.