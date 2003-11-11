28 زوج نيازمند ، مراسم ازدواج خود را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سرپرست اداره كل اوقاف وامورخيريه استان تهران در اين مراسم گفت: امشب شاهد يكي از برنامه هاي زيبايي هستيم كه از فرهنگ وقف نشات گرفته كه منحصرا توسط واقفين خيرانديش وبا همكاري سازمان بهزيستي انجام شده است .

سيد مصطفي ميردامادي درباره نحوه همكاري اوقاف وبهزيستي افزود: سنت حسنه وقف داراي ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي واقتصادي است ، به همين منظور سازمان اوقاف بطور مستقيم يا غير مستقيم با ارگانها يي مانند بهزيستي همكاري مي كند ، بهزيستي كودكاني كه از نعمت پدر محروم هستند را تحت پوشش خود دارد و وقتي اين كودكان به سن ازدواج رسيدند اوقاف براساس نيت واقفين اقدام به تهيه جهيزيه ، كمك مالي وبرگزاري مراسم ازدواج آنها مي كند .

وي در مورد برگزاري اين مراسم اظهار داشت: اين سومين جشن ازدواجي است كه با همكاري بهزيستي صورت مي گيرد واميدواريم تا پايان سال براي 200 نفر از جوانان مراسم ازدواج برپا كنيم.

گفتني است دراين مراسم سرپرست سازمان اوقاف وامور خيريه ، رييس سازمان بهزيستي ونماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.