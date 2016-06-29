سرلشکر رشید انتصاب رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی پیامی انتصاب سردار سرلشکر محمد باقری به ریاست این ستاد را تبریک گفت.

در این پیام خطاب به سرلشکر باقری آمده است: پس از حمد و سپاس به حضرت باری تعالی، بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح با حکم مبارک فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی را صمیمانه تبریک می‌گویم و در این ایام و لیالی شریف قدر از محضر خداوند حکیم و قدیر توفیقات جنابعالی را در تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا مدظله‌العالی و ارتقا سطح آمادگی دفاعی کشور و اقتدار نیروهای مسلح و تحقق ارتش ۲۰ میلیونی در مسیر تأمین اهداف متعالی نظام و نیازهای دفاعی امنیتی مردم شریف میهن اسلامی خواستارم.