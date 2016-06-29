شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس نشانه همبستگی امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای هفتم تیر، شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را نماد عزت، سربلندی، مقاومت، آزادگی، شرف و بزرگی ملت ایران دانست و با بیان اینکه دیدار با خانواده های این عزیزان باعث افتخار من است، گفت: برگزاری مراسم یادبود شهیدان بویژه شهدای هفتم تیر نباید بصورت تشریفاتی باشد چرا که نسل جدید باید حقایق واقعی انقلاب اسلامی را از راویان اصلی آن بشنوند و اگر کسانی که در بطن حوادث انقلاب نبودند بخواهند میدان داری کنند و راوی انقلاب شوند مطمئنا نسل جوان نمی تواند درک درستی از انقلاب اسلامی ایران داشته باشد.

وی با بیان اینکه حزب جمهوری اسلامی قوی‌ترین کانون حاکمیت مردمی بود، خاطرنشان کرد: به باور من فاجعه هفتم تیر با طراحی پیچیده توسط استکبار به قصد سرنگونی نظام صورت گرفت و به همین دلیل معتقدم آن حادثه آینده نظام را بیمه کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: افتخار شما عزیزان این است که پدران شما مسیر انقلاب را هموار کردند و بی مهری و کم لطفی به خانواده های شهدا از جمله شهدای هفتم تیر جای تاسف دارد هر چند معتقدم این کم توجه ای را نباید به حساب نظام نوشت بلکه ناشی از تنگ نظری برخی از مسئولان است.

رئیس فراکسیون امید با گرامی داشت یاد و خاطره شهید بهشتی ،گفت:شهید بهشتی در دوران بعد از انقلاب مورد تهمتها و بداخلاقی‌های فراوانی قرار گرفت که سرمنشاء آنها برای او مشخص بود اما با سعه صدر مثالی زدنی اش هیچگاه از اهرم قدرت برای سرکوب و حذف مخالف خود استفاده نکرد.

وی با یبان اینکه اندیشه‌های شهید بهشتی باید در ارکان مختلف بویژه در قوه قضاییه متبلور باشد،خاظرنشان کرد:رسیدگی به خانوده های شهدا وظیفه حاکمیت است و تصور نشود امکانات حداقلی که برای خانواده های شهدا در نظر گرفته می شود فراقانونی و تبعض آمیز است بلکه این امکانات بخشی از حقوق این عزیزان است.

عارف با تاکید بر اینکه هیچگاه حضور چهره های ارزشی و ایثارگر در صحنه‌های حساس کم نشده است،اظهار داشت:جامعه قدردان چهره های ارزشی بوده و خواهد بوذ چرا که خانواده شهدا و ایثارگران سرمایه های معنوی نظام هستند و اگر این سرمایه ها را حفظ نکنیم تضمینی نیست که آیندگان همین مسیر را طی کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه یکی از افتخارات دولت اصلاحات تهیه و تدوین لایجه جامع خدمات رسانی به ایثارگران است،گفت: افتخار اصلاح طلبان این است در دفاع از ارزشها و حمایت از خانواده شهدا پیش قدم هستند و حضور اصلاح طلبان در بطن حوادث انقلاب نشان از باور آنها به حاکمیت ارزشها است.

وی با تاکید بر اینکه قدردانی از خانواده شهدا وظیفه ملی است ،اظهار داشت:شهدا و خانواده های آنها در انحصار هیچ جریانی نیستند و اگر عده ای تلاش کنند از شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای رسیدن به اهداف جناحی خود سوءاستفاده کنند در حق نظام و این خانواده های ارزشمند ظلم کرده اند.

عارف در پایان با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس بر ضرورت حضور پرشعور همه اقشار مردم در راهپیمایی این روز تاکید کرد و گفت: ملت بزرگوار ایران همیشه خود را در کنار امت اسلامی و مظلومان بخصوص فلسطینیان قهرمان دیده است و روز قدس را که میراث ارزشمند امام است در شکوهمندانه‌ترین وضع خود بزرگ خواهد داشت چرا که شرکت در مراسم راهپیمایی روز قدس نشانه همبستگی امت اسلامی و تعهد، انسان‌دوستی و مسئولیت اسلامی و انسانی همه مسلمانان است.