تولید ۴.۹ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه فجر جم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش گاز فجر جم، حسین شمشیری اظهار داشت: این شرکت باوجود تعمیرات سالانه بالادستی و اینکه بخش‌هایی از واحدهای خود را نیز تحت تعمیرات اساسی قرار داده است موفق به تولید بیش از ۴ هزار و ۹۱۰ میلیون مترمکعب گاز در سه‌ماهه نخست سال جاری شده است.

شمشیری خاطرنشان کرد: این میزان تولید به دنبال دریافت خوراک از منابع گازی نار، کنگان و عسلویه به‌دست آمده است که پس از پالایش به خط لوله سراسری ارسال شده است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت پالایش گاز فجر جم به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ گازی ایران شناخته می‌شود و ۱۵ درصد گاز مصرفی کشور را تأمین می‌کند.

مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز فجر جم ادامه داد: در عین حال این شرکت موفق شد در همین مدت مشابه بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ تن LPG تولید کند، LPG یکی از محصولات ارزشمند پالایشگاه محسوب می‌شود که به تمام کشور صادر می‌شود.

شمشیری در مورد این پروژه گفت: پروژه ال پی جی شرکت پالایش گاز فجر جم در سه فاز طراحی، ساخت و نصب شده است که فاز اول این طرح شامل ساخت چهار مخزن با ظرفیت ذخیره‌سازی ۳۵۰ تن گاز مایع و سیستم بارگیری اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

وی در ادامه اظهارات خود همچنین از میعانات گازی نیز به‌عنوان سومین محصول شرکت پالایش گاز فجر جم یاد کرد و یادآور شد: این شرکت توانسته است در سه‌ماهه نخست سال جاری نزدیک به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه تولید میعانات گازی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پالایش گاز فجر جم همواره نقش مهمی در سبد انرژی کشور داشته است و با پایان یافتن عملیات تعمیرات اساسی در این شرکت و رسیدن به فصل سرما تولید آن نیز افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.