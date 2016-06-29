توضیح دانشگاه امیرکبیر درباره مراسم افطار دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که یکی از مراسم دینی – معنوی افطار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سنتی حسنه و ریشه‎دار در این دانشگاه پرافتخار است، با سیاه‎نمایی برخی رسانه‎ها به شکلی نادرست و مخدوش انعکاس یافته است.

در این رابطه و به دلیل درج مطلبی در برخی رسانه‎ها با عنوان «برگزاری افطاری مختلط در دانشگاه صنعتی امیرکبیر» و طرح بعضی مسائل غیر واقع، به اطلاع می‎رساند که اساساً برگزاری ضیافت‎های افطار همانگونه که از یک آیین مذهبی و سفره اکرام معنوی انتظار می‎رود به رغم حضور بانوان و آقایان روزه‎دار در یک مراسم واحد، طبعاً با رعایت شئونات اسلامی و ملاحظات فرهنگی و تفکیک فضای خانم ‌ها و آقایان انجام می‎پذیرد.

لذا طرح مسائل و اتهاماتی مبنی بر رفتارهای غیر متعارف از سوی برخی افراد در چنین مراسمی صحت نداشته و نسبت دادن این هنجارشکنی‎ها به دانشجویان فهیم، مومن و روزه‎دار که افطاری‎های متعدد ایام ماه مبارک رمضان، با مشارکت فعال ایشان در کلیه مراحل برگزاری مراسم و تدارکات آن در دانشگاه و خوابگاه‎های دانشجویی برپا می‎شود، بدور از انصاف است.

مراسم ذکر شده با حضور جمعی از اساتید فرهیخته و مدیران متعهد دانشکده مربوطه برگزار شده و فضای حاکم بر مراسم با آنچه در برخی رسانه‎ها که متأسفانه به نظر می‎رسد به شکل مغرضانه انعکاس یافته کاملاً متفاوت بوده است.

به فرض اشتراک گذاشتن تصاویر شخصی برخی از حاضرین در مراسم در شبکه‎های اجتماعی، این امر دلیلی بر عدم حساسیت مسئولان دانشگاه به هنجارهای دینی نبوده و اصل حرکت دانشگاهی و مشارکت فعال در برپایی مراسمی معنوی و شور و حال دانشجویان در فضاهای این چنینی قابل تقدیر و ارزشمند است که می‎بایستی در تقویت آن همت گماشت و به رفع نقاط ضعف آن نیز پرداخت و بزرگ نمایی سهل‎انگاری‎های احتمالی برخی حضار جز به سنگینی فضا و افزایش هزینه فعالیت‎های دانشجویی و فرهنگی نخواهد افزود.