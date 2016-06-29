توضیح دانشگاه امیرکبیر درباره مراسم افطار دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که یکی از مراسم دینی – معنوی افطار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سنتی حسنه و ریشهدار در این دانشگاه پرافتخار است، با سیاهنمایی برخی رسانهها به شکلی نادرست و مخدوش انعکاس یافته است.
در این رابطه و به دلیل درج مطلبی در برخی رسانهها با عنوان «برگزاری افطاری مختلط در دانشگاه صنعتی امیرکبیر» و طرح بعضی مسائل غیر واقع، به اطلاع میرساند که اساساً برگزاری ضیافتهای افطار همانگونه که از یک آیین مذهبی و سفره اکرام معنوی انتظار میرود به رغم حضور بانوان و آقایان روزهدار در یک مراسم واحد، طبعاً با رعایت شئونات اسلامی و ملاحظات فرهنگی و تفکیک فضای خانم ها و آقایان انجام میپذیرد.
لذا طرح مسائل و اتهاماتی مبنی بر رفتارهای غیر متعارف از سوی برخی افراد در چنین مراسمی صحت نداشته و نسبت دادن این هنجارشکنیها به دانشجویان فهیم، مومن و روزهدار که افطاریهای متعدد ایام ماه مبارک رمضان، با مشارکت فعال ایشان در کلیه مراحل برگزاری مراسم و تدارکات آن در دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی برپا میشود، بدور از انصاف است.
مراسم ذکر شده با حضور جمعی از اساتید فرهیخته و مدیران متعهد دانشکده مربوطه برگزار شده و فضای حاکم بر مراسم با آنچه در برخی رسانهها که متأسفانه به نظر میرسد به شکل مغرضانه انعکاس یافته کاملاً متفاوت بوده است.
به فرض اشتراک گذاشتن تصاویر شخصی برخی از حاضرین در مراسم در شبکههای اجتماعی، این امر دلیلی بر عدم حساسیت مسئولان دانشگاه به هنجارهای دینی نبوده و اصل حرکت دانشگاهی و مشارکت فعال در برپایی مراسمی معنوی و شور و حال دانشجویان در فضاهای این چنینی قابل تقدیر و ارزشمند است که میبایستی در تقویت آن همت گماشت و به رفع نقاط ضعف آن نیز پرداخت و بزرگ نمایی سهلانگاریهای احتمالی برخی حضار جز به سنگینی فضا و افزایش هزینه فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی نخواهد افزود.
