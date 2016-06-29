۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹

توضیح دانشگاه امیرکبیر درباره مراسم افطار دانشجویان

بیانیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص برگزاری مراسم افطار دانشجویان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که یکی از مراسم دینی – معنوی افطار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سنتی حسنه و ریشه‎دار در این دانشگاه پرافتخار است، با سیاه‎نمایی برخی رسانه‎ها به شکلی نادرست و مخدوش انعکاس یافته است.

در این رابطه و به دلیل درج مطلبی در برخی رسانه‎ها با عنوان «برگزاری افطاری مختلط در دانشگاه صنعتی امیرکبیر» و طرح بعضی مسائل غیر واقع، به اطلاع می‎رساند که اساساً برگزاری ضیافت‎های افطار همانگونه که از یک آیین مذهبی و سفره اکرام معنوی انتظار می‎رود به رغم حضور بانوان و آقایان روزه‎دار در یک مراسم واحد، طبعاً با رعایت شئونات اسلامی و ملاحظات فرهنگی و تفکیک فضای خانم ‌ها و آقایان انجام می‎پذیرد.

لذا طرح مسائل و اتهاماتی مبنی بر رفتارهای غیر متعارف از سوی برخی افراد در چنین مراسمی صحت نداشته و نسبت دادن این هنجارشکنی‎ها به دانشجویان فهیم، مومن و روزه‎دار که افطاری‎های متعدد ایام ماه مبارک رمضان،  با مشارکت فعال ایشان در کلیه مراحل برگزاری مراسم و تدارکات آن در دانشگاه و خوابگاه‎های دانشجویی برپا می‎شود، بدور از انصاف است. 

 مراسم ذکر شده با حضور جمعی از اساتید فرهیخته و مدیران متعهد دانشکده مربوطه برگزار شده و فضای حاکم بر مراسم با آنچه در برخی رسانه‎ها که متأسفانه به نظر می‎رسد به شکل مغرضانه انعکاس یافته کاملاً متفاوت بوده است.

 به فرض اشتراک گذاشتن تصاویر شخصی برخی از حاضرین در مراسم در شبکه‎های اجتماعی، این امر دلیلی بر عدم حساسیت مسئولان دانشگاه به هنجارهای دینی نبوده و اصل حرکت دانشگاهی و مشارکت فعال در برپایی مراسمی معنوی و شور و حال دانشجویان در فضاهای این چنینی قابل تقدیر و ارزشمند است که می‎بایستی در تقویت آن همت گماشت و به رفع نقاط ضعف آن نیز پرداخت و بزرگ نمایی سهل‎انگاری‎های احتمالی برخی حضار جز به سنگینی فضا و افزایش هزینه فعالیت‎های دانشجویی و فرهنگی نخواهد افزود.

