داروسازي نقطه آشتي صنعت و دانشگاه هاي علوم پزشكي است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سخناني در مراسم افتتاحيه دهمين همايش علوم دارويي ايران كه عصر روز گذشته در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، با تأكيد بر حركت رو به جلو داروسازي در كشور در سال هاي اخير گفت: كشور با ورود به فناوري هاي نوين دارويي و توسعه و توليد علم در علوم دارويي و داروسازي پيشرفت هاي چشمگيري داشته است كه اين امر موجب شده تا علاوه بر سهم عمده در توليد علم و مقالات نمايه شده در نظام سلامت نيز دستاوردهاي مهم بدست آوريم.

دكتر "عليرضا زالي" اضافه كرد: نظام سلامت بدون توجه به علوم دارويي دچار نقصان مي شود و همين موضوع نشان دهنده پيچيدگي علوم دارويي و داروسازي است.

وي يادآور شد: نقطه آشتي صنعت و دانشگاه هاي علوم پزشكي در داروسازي نمايان مي شود و اين رشته مي تواند الگوي مناسبي براي ديگر رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي باشد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: دارو كالايي استراتژيك است و بسياري از برنامه ريزان نظام سلامت به دارو نگاه ويژه اي دارند و اين امر در رقابت ميان شركت ها و موسسات دارويي نيز بروز پيدا مي كند.

وي يادآور شد: كشور ما از نظر تنوع اقليمي و جغرافيايي و سابقه پرداختن به طب سنتي جايگاه ويژه اي براي پرداختن به موضوع طب سنتي و گياهان دارويي دارد و زمينه هاي آن نيز تا اندازه اي در كشور فراهم شده است.

"زالي" گفت: امروزه حضور داروسازان باليني در تيم پزشكي و نقش وي در بهبود بيمار انكار ناشدني است و در كشور ما نيز تربيت داروسازي باليني بايد در دستور كار قرار گيرد.

دكتر "سيد فرشاد حسيني شيرازي" دبير دهمين همايش علوم دارويي ايران نيز در سخناني با اشاره به حضور بيش از يك هزار نفر در اين همايش افزود: بيش از 900 مقاله در موضوع علوم دارويي از ايران و 28 كشور ديگر جهان دريافت شده است.

وي افزود: حدود 750 مقاله به صورت پوستر و 80 مقاله در قالب شفاهي در مدت سه روز در اين همايش ارائه مي شود.

"حسيني شيرازي" خاطرنشان كرد: در اين همايش 6 ميزگرد تخصصي با موضوعات قوانين و مقررات داروسازي در ايران و جهان، مديريت و اقتصاد دارو، كاربرد گياهان دارويي، داروسازي هسته اي، نانوتكنولوژي و ارتباط صنعت و دانشگاه در عرصه دارو برگزار مي شود.

وي به برگزاري 10 كارگاه آموزشي در دهمين همايش علوم دارويي ايران اشاره و تأكيد كرد: برخي از اين كارگاه ها داراي امتياز آموزش مدون هستند.

دبير دهمين همايش علوم دارويي ايران با اشاره به حضور متخصصين علوم دارويي از ايران و ديگر كشورها خاطرنشان كرد: زمينه ملاقات هاي علمي متخصصان در برنامه هاي جنبي اين همايش فراهم شده و شركت كنندگان مي توانند با ثبت نام در اين ملاقات علمي حضور پيدا كنند.

به گزارش مهر، دهمين همايش علوم دارويي ايران از سوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، انجمن متخصصين علوم دارويي كشور و شركت هاي دارويي از 30 مرداد تا 2 شهريور برگزار مي شود.