ايران مانع از ورود بازرسان آژانس به تاسيسات هسته اي زير زميني شد

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري آسوشيتدپرس لحظاتي قبل به نقل از يك ديپلمات ناشناس مدعي شد: اقدام پيش بيني نشده ايران براي عدم اجازه دسترسي بازرسان به تاسيسات نظنز مي تواند به طورجدي تلاشهاي جامعه بين المللي درمسير راست آزمايي و تضمين اين مسئله كه ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي تلاش نمي كند را به تاخير بياندازد.

پيشتر ديپلمات ها اعلام كردند كه ايران به طور رسمي از يك بازرس هسته اي آژانس بين المللي انرژي هسته اي پس از خودداري از پذيرفتن بازرسان ديگر شكايت كرده است.



يك ديپلمات ارشد غربي نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشته بود :" ايران شكايتي شفاهي را به آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره يك كارشناس اين آژانس به دليل عملكرد وي در خارج از مسئوليت هايش، تسليم كرد.