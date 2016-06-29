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۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۴

مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان خبر داد:

آغاز تولید روزانه ۵۰۰ هزار لیتر بنزین یورو ۴ در پالایشگاه آبادان

آغاز تولید روزانه ۵۰۰ هزار لیتر بنزین یورو ۴ در پالایشگاه آبادان

آبادان- مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان گفت: از امروز کار تولید روزانه ۵۰۰ هزار لیتر بنزین با استاندار بین المللی یورو ۴ در این شرکت آغاز شد.

حبیب اله ابوالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با تولید بنزین در این پالایشگاه کار عرضه این نوع بنزین در شهرستانهای آبادان و خرمشهر نیز آغاز شد.

وی از کاهش آلودگی هوا، حفظ سلامتی مردم و اصلاح سوخت توزیعی در کشور و مطابقت آن با استاندارد یور ۴ به عنوان اهداف اصلی تولید این نوع از بنزین نام برد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با بیان اینکه توليد این نوع بنزین در پالایشگاه آبادان، افزایش حجم توزیع این بنزین در استان خوزستان را سبب شده است، اضافه کرد: به تدریج تمامی شهرهای استان خوزستان از بنزین یورو ۴ استفاده خواهند کرد.

ابوالحسینی تصریح کرد: بر اساس هماهنگی های انجام شده پیشین، از امروز بنزین یورو ۴ تولید شده جهت عرضه در جایگاه های سوخت در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: بنزین یورو ۴  به طور کامل بدون سرب بوده و عدد اکتان آن نيز حداقل ۹۱ است.

ابوالحسینی در پایان، موفقیت حاصل شده در زمینه تولید بنزین یورو ۴ و سایر فرآورده های نفتی در این پالایشگاه را مرهون تلاش های شبانه روزی مهندسان، متخصصان و کارکنان آن خواند.

کد مطلب 3698542

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