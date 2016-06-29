مشارکت مردم راهکار اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده بعد از ظهر امروز در نشست هم اندیشی مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با مدیر کل، معاونین و مدیران صدا و سیمای مرکز کردستان پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی و گفتمان سازی بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی است، گفت: در واقع اقتصاد مقاومتی بر عکس نظر برخی تحلیلگران به معنی اقتصاد ریاضتی و جنگی نیست بلکه به معنی مقاوم سازی و پویا کردن اقتصاد است.

وی با اشاره به پارامترها برای تحقق نظام برنامه ریزی، افزود : نظام برنامه ریزی زمانی موفق می شود که از نزدیک واقعیت ها را لمس و تحلیل و سپس با تعامل مثبت و مفید و سازنده در مسیر تحقق انتظارات همت کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به نقش بی بدیل صدا و سیما و دیگر رسانه ها در موضوع گفتمان سازی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: در بعضی از نقاط دور افتاده که بروز و ظهور دستگاههای رسمی کمتر است این رسانه است که با این هموطنان ارتباط برقرار می کند و همبستگی و تعامل ملت و نظام را تحکیم می بخشد و سیاست های مختلف کشور از جمله توسعه اقتصادی را ترویج می کند.

بهرام نصراللهی زاده ارتباط فکری و فرهنگی و نگرش مدیران و مسئولان اجرایی با مردم را بسیار مهم و کلیدی دانست و تاکید کرد: یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت بیشتر مردم، خروج از اقتصاد دولتی و مردمی کردن اقتصاد است.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ما در استان کردستان بر آن هستیم تا پروژه های نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در این موضوع از حضور سرمایه گذاران و بخش خصوصی استقبال کنیم.

نصراللهی زاده افزود: مقام معظم رهبری به صورت کاملاً هوشمندانه سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرده اند بنابراین در مسیر متحول کردن اقتصاد کردستان باید بدور از هرگونه شعارزدگی بصورت کاملاً عملیاتی و برنامه محور حرکت کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به ضرورت تلاش همه ی بخش ها برای تحکیم پایه های اقتصاد کردستان گفت: در سطح بین الملل همه ی کشورها بدنبال منافع خود بوده بنابراین ما نیز باید در حوزه اقتصادی همچون حوزه های دیگر خود بنیان و مقاوم عمل کنیم و اقتصاد را از التهاب و ضربه پذیری نجات دهیم.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه ی رسانه ها در موضوع فرهنگ سازی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی بسیار خطیر است، گفت: طراحی الگوی صحیح رسانه ای و تشویق مردم به رفتارهای صحیح اقتصادی زمینه ی اجرای هر چه بهتر این سیاست ها را فراهم می کند.

بهرام نصراللهی زاده با اشاره به تشکیل ستاد استانی اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای تدوین برش استانی برنامه های این ستاد، افزود: درستاد بدنبال شناسایی ظرفیت های استان هستیم و همه پتانسیل هایی را که در توسعه استان کردستان و رشد و بالندگی اقتصاد استان نقش داشته باشند، احصا و برای اجرای آن ها تلاش می کنیم.

نصراللهی زاده با بیان اینکه فقط در مدتی که از سال ۹۵ گذشته است موفقیت هایی را در استان در حوزه اقتصاد مقاومتی شاهد بوده ایم، گفت: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

وی از تلاش برای برند سازی محصولات برتر استان همچون توت فرنگی و عسل گفت و افزود: از وجود روحیه کار و خلاقیت در میان مردم باید استقبال کنیم، زیرا توسعه فقط با مشارکت مردم اتفاق میافتد.

وی خاطر نشان کرد: در استان کردستان سطح پوشش آموزش ابتدایی به ۱۰۰ در صد رسیده است و در حوزه ی آموزشی این یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.

به گفته نصراللهی زاده ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه و امید به آینده در میان مردم از دیگر رسالت های رسانه می باشد که امیدواریم بیشتر مد نظر و مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و پرسنل صداوسیمای مرکز کردستان، توجه این رسانه به زبان و ادبیات و فرهنگ بومی را قابل تحسین دانست و به برخی برنامه های پرمخاطب این مرکز اشاره و خواهان ترویج و استمرار این روند شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تأمین اعتبار لازم برای راه اندازی۷۰ ایستگاه دیجیتال صدا و سیما و همچنین تلاش برای زیر پوشش قرار دادن۲۰۰ نقطه کور در استان خبر داد و گفت: امیدواریم در پایان سال ۹۵ بتوانیم کاری کنیم که هیچ نقطه کوری برای پوشش رسانه ملی در استان کردستان وجود نداشته باشد.