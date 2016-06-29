بهترین مدارس و معلم ها باید به دانش آموزان ابتدایی اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء الله اعزازی در نشست بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش بناب که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی و نیز مسئولین مجمع خیرین ترتیب یافته بود، با اشاره به اینکه از مهرماه امسال ۳۷۰ دانش آموز اول ابتدایی به تعداد دانش آموزان بناباضافه خواهند شد؛ گفت: نباید در کنار انجام کارهای عمرانی و احداث فضاهای آموزشی از بحث آموزش غفلت کنیم.

وی افزود: به اعتقاد بنده بایستی بهتری مدارس و بهترین معلمین آموزش و پرورش به دانش آموزان مقطع ابتدایی اختصاص یابد تا بهتر بتوانیم استعدادهای آنها را بارور کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین یادآور شد: با توجه به وضعیت مالی دولت امکان کمک های مالی دولت در حد ضعیفی است، لذا بایستی تلاش کنیم همچنان از ظرفیت بالای خیرین عزیز که در همه حال کمک حال آموزش و پرورش بوده اند، استفاده کنیم.

اعزازی اظهار کرد: اگر خیرین عزیز برای تکمیل پروژه های در حال احداث آموزشو پرورش نشتابند باز مشکل چند شیفته شدن مدارس گریبانگیر آموزش و پرورش بناب خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی بخش های آموزش و پرورش بناب از مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خواست در تقسیم نیروهای جدید این مشکل را برطرف و سعی کنند از نیروهای بومی این شهرستان در مدارس منطقه استفاده کنند.