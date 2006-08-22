اساتيد دانشگاه هاي آذربايجان با آيت الله نوري همداني ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله نوري همداني كار اساتيد را ادامه رسالت انبياء دانست و گفت : اساتيد و معلمان بايد با الگوبرداري از شيوه هاي تعليم و تربيت پيامبر اعظم (ص) به اين مهم بپردازند، زيرا در نتيجه تعليم و تربيت است كه انسان مي تواند فقيه، اديب و فيلسوف شود.

وي با بيان اينكه شناخت اسرار خلقت سبب خداشناسي مي شود، اظهار داشتند: اساتيد بايد در مرحله اول شناخت خدا و توحيد را آموش دهند. مخصوصا در كشور آذربايجان كه حاكمان روس مدت ها مانع از تعليم علوم الهي مي شدند، اساتيد بايد از فرصت استفاده كرده و درس توحيد را براي مردم بيان كنند زيرا اگر مردم خدا را بشناسند، نبوت، امامت و معاد را نيز در نتيجه آن خواهند شناخت.

آيت الله نوري همداني تاكيد كرد: بايد در راستاي ترويج علوم ديني در آذربايجان تلاش كرد و سعي شود، قرآن كه مصدر همه خوبي ها است در اين جامعه نشر يابد.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، وي اضافه كرد : در ميان هر ملتي ارزش هايي حاكم است كه در اسلام تقوي، وظيفه شناسي، صداقت، امانت و شجاعت ارزش هاي برتر هستند و هدف پيامبر نيز حاكم كردن اين ارزش ها در جامعه بود. جهاد نيز يكي از ارزش هاي مهم الهي است كه نبايد مورد غفلت واقع شود حركت هاي جهادي در خارج از ايران مطمئنا در نتيجه انقلاب اسلامي است.