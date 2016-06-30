زنجان رتبه هشتم بیکاری را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی شامگاه چهارشنبه در نشست بسیج مهندسین صنعتی استان، سهم استان زنجان را از اعتبار پیش‌بینی‌شده برای احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل را ۴۴۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اعتبار تخصیص‌یافته در کشور ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان رتبه صنعتی استان زنجان را در بخش صنعتی ۱۴ و در بخش معدن ۱۲ عنوان کرد و ادامه داد: در استان زنجان ۲.۸ درصد برای احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل پیش‌بینی‌شده است.

غریوی نرخ بیکاری در استان زنجان ۹.۶ درصد اعلام کرد و یادآور شد: نرخ بیکاری در کشور ۱۱ درصد است که استان زنجان در بحث بیکاری رتبه هشتم کشوری را دارد.

وی تصریح کرد: استان زنجان درمجموع ۳۴ هزار بیکار دارد که باید از افزایش نرخ بیکاری در کشور جلوگیری شود و پیشگیری لازم در این حوزه مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: باید دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را با سرمایه‌گذار داشته باشند تا وی بتواند در استان سرمایه‌گذاری کند.

غریوی تصریح کرد: در توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی همکاری دستگاه‌های استان نیاز است و در این میان جذب مشارکت سرمایه‌گذاری در تمامی عرصه‌ها می‌تواند به توسعه اقتصاد استان کمک بکند.

وی افزود: حضور سرمایه‌گذار در استان نیاز به زیرساخت‌ دارد، بنابراین باید به تأمین زیرساخت‌ها توجه شود.