آبرسانی به روستاهای بی بی سکینه ملارد تسهیل خواهد شد

مهدی زماندار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت آبرسانی به روستاها در توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر این مناطق اظهار داشت:در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده، تلاش می کنیم زمینه آبرسانی هر چه مطلوب تر به روستاها را به عنوان مولفه ای حائز اهمیت در حصول و تحقق سیاست های اشاره شده، با حمایت و پشتیبانی اداره کل آبفای روستایی استان تهران فراهم سازیم.

رئیس آبفای روستایی شهرستان ملارد عنوان کرد:یکی از پروژه های حائز اهمیت این شهرستان، به بخش صفادشت و روستاهای بی بی سکینه معطوف می شود که با راه اندازی خط انتقال و توزیع ۱۲ کیلومتری حوزه فرخ آباد-زیبادشت، این امر مهم محقق خواهد شد.

وی افزود:فاز دوم این پروژه اجرایی شد و البته الزامات دیگری نیز در این حوزه نیاز سنجی شده که عمده آن به ایستگاه های ذخیره و مخزن پمپاژ معطوف می شود که در صورت تأمین آن، بخش قابل توجهی از محدودیت های موجود مرتفع خواهد شد.

زماندار گفت:با وجود چنین الزاماتی و با عنایت به مطالعات انجام شده، با راه اندازی چاه های مورد نظر، آبرسانی به روستاهای منطقه بی بی سکینه با تقویت فزاینده ای روبرو می شود.

رئیس آبفای روستایی شهرستان ملارد یادآور شد:نیاز جامعه روستایی این خطه به عنوان غربی ترین شهرستان غرب استان تهران برای ما قابل درک است و بدون تردید از هیچ کوششی در حد بضاعت موجود برای تأمین شایسته آب دریغ نخواهیم کرد اما نباید از نظر دور داشت که رفع برخی از مشکلات، مستلزم زمان هر چه بیشتری است تا با اجرای فازبندی های تعیین شده، نیازهای احصا شده به نحوی اصولی و قاعده مند تأمین و مرتفع شود.