‌خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: روز جهانی قدس امسال با توجه شرایط ویژه ای که از بابت جنگ نیابتی نظام سلطه با محور مقاومت در سرزمین های اسلامی وجود دارد از حساسیت مضاعفی برخوردار است. از یک سو؛ محور غربی ـ عبری ـ عربی با هدف فرعی سازی موضوع فلسطین، فتنه و جنایت را در کشورهای محور مقاومت به بالاترین حد خود رسانده و از سوی دیگر؛ حکام مسلمان نمایی چون اردوغان که روزگاری نه چندان دور با شعار اسلام گرایی به قدرت رسیدند، در صدد نهایی کردن توافقنامه همکاری با رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی هستند. درباره این موضوعات با دکتر «محسن صالح» رییس دانشگاه معارف اسلامی لبنان به گفتگو نشستیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

با توجه به اینکه در آستانه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قرار داریم، اهمیت این روز و حضور مسلمانان در آن را برای انسجام بخشی و تقویت روحیه ظلم ستیزی ملت های مسلمان چگونه ارزیابی می کنید؟

روز قدس روزی جهانی است. صورت مسئله کاملا مشخص است. قبله اول مسلمین هم اکنون اشغال شده و باید به مسلمانان باز گردد. قدس متعلق به ملت فلسطین و مسلمانان است اما هم اکنون در دست صهیونیستها قرار دارد. حضرت امام خمینی(ره) به عنوان رهبر امت اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامیدند تا در قالب آن مطالبه آزادی قدس و رهایی ملت فلسطین از ظلم زنده نگاه داشته شود.

ایشان در زمان نامگذاری روز قدس نگاهی ویژه به آینده داشته اند. امت اسلامی باید هر عملی را برای آزادسازی قدس شریف صورت دهد. این اصلی ترین پیام برگزاری روز قدس است. روزی که روز ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است. بی دلیل نیست که روز قدس را روز جهانی می دانیم.

با توجه به آنچه ذکر کردید، راه حل مواجهه با اشغالگران قدس و حامیان اشغال نخستین قبله مسلمانان را چه می دانید؟

در این خصوص لازم است به نکته ای شفاف اشاره کنم. همان گونه که می دانیم روز جهانی قدس، فصلی از کتاب مبارزه با استکبار است. مبارزه با استعمار و اشغالگری دارای اصول خاص خود است. شما دقیقا جمهوری اسلامی ایران را بنگرید. جمهوری اسلامی ایران در مسیر مقابله با نظام سلطه هزینه های زیادی داده است: از تهدید نظامی تا تحریم و... اما در نهایت توانست در مقابله با استکبار پیروز شود و جمهوری اسلامی ایران در این مسیر یک الگوی تمام عیار است.

ما هم اکنون شاهد پیشرفت روز افزون جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف هستیم. پیشرفتی که آن را در کشورهای مشابه دیگر نمی بینیم. از این رو تنها راه مقابله با دشمنان امنیت منطقه و اشغالگران، صبر و مقاومت است. این مقاومت باید به صورتی همه جانبه صورت گیرد. پیام روز قدس نیز دقیقا همین است: صبر و مقاومت در برابر دشمن.

بی دلیل نیست که می گوییم راهپیمایی روز قدس باید هر سال برپا شود زیرا در این روز باید پیام و شعار مقاومت در برابر دشمنان در کل جهان اسلام و دنیا طنین انداز شود. این روند باید تا آزادی فلسطین و قدس شریف ادامه پیدا کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بر روی تسلیح کرانه باختری تاکید ویژه ای داشته اند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ آیا این اتفاق در صورت بروز می تواند تغییری اساسی در معادلات سرزمین های اشغالی ایجاد کند؟

در اینجا باید تاکید کنم که سران فلسطین باید در قبال آزادسازی قدس هشیارانه عمل کنند. برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه در مسیر و راستای اهداف رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ یعنی ایالات متحده آمریکا عمل می کنند. از این رو هم پیمانی با کسانی که قصد نابودی ملت فلسین را دارند قابل قبول نیست.

ملت فلسطین باید بتواند از خود در مقابل شر دشمن صهیونیستی دفاع کند. از این رو لازم است به لحاظ نظامی در وضعیت قابل قبولی قرار داشته باشد. مقاومت، نیاز به استفاده از سلاح دارد. از این رو امام خامنه ای رهبر معظم ایران نسبت به تسلیح کرانه غربی نگاه ویژه ای داشته اند. این مسئله کاملا توجیه پذیر است که مقاومت فلسطینیان در مقابل دشمن صهیونیستی مقاومتی مسلحانه و همه جانبه باشد.

ملت فلسطین برای آنکه از شر حملات رژیم صهیونیستی خلاص شده و یا زندانیان خود را از زندان های این رژیم آزاد کند نیاز به چنین مقاومت مسلحانه ای دارد. این مقاومت تنها محدود به غزه نیست و کرانه غربی و کل سرزمین فلسطین نیز باید در این خصوص مجهز و آماده باشد.

اخیرا شاهد توافق رژیم صهیونیستی و ترکیه و عادی سازی روابط تل آویو و آنکارا بودیم. اهداف رئیس جمهور ترکیه از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟

آنچه مسلم است اینکه؛ اردوغان در حال تجارت با نام فلسطین است و این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست. اردوغان وابستگی خود را به رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به اثبات رسانده است. در حال حاضر نیز وی توافقنامه ای را پذیرفته است که در آن به جای حقوق حقه ملت فلسطین، منافع خودش در نظر گرفته شده است.

در این خصوص می توان شخصیت اردوغان را با انور سادات مقایسه کرد. این توافقنامه به ضرر ملت فلسطین، ملت های عربی و ملت های مسلمان است. بر اساس این توافق، کماکان محاصره غزه ادامه پیدا می کند. بنابراین غزه به مانند یک زندان بزرگ باقی می ماند و دردی از دردهای مردم آن دوا نمی شود.

حقوق مردم غزه در این توافق در نظر گرفته نشده است. اردوغان در این توافقنامه ۲۰ میلیون دلار بابت ماجرای کشتی مرمره به عنوان غرامت دریافت کرده اما خبری از تحقق حقوق و بر طرف کردن آلام و دردهای مردم غزه در این خصوص وجود ندارد. این بر همگان مسجل است که وی از ابتدا نیز با حضور و اعزام جوانان حامی مردم فلسطین با کشتی مرمره موافق نبوده است. اردوغان به طور کلی در صدد احیای امپراطوری عثمانی است، هدفی که تاکنون در رسیدن به آن ناکام مانده و همچنان ناکام خواهد ماند.