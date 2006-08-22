قتل عام كودكان لبناني كلكسيون افتخارات سينه چاكان حقوق بشر را تكميل كرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اصفهان ، وزير آموزش و پرورش در مراسم افتتاحيه هفته فرهنگي آيسسكو در اصفهان ، گفت: امروز جهان اسلام در شرايط تعيين كننده اي قرار دارد و هر روز شماري از كودكان معصوم در خاك و خون مي غلطتند و زيان هاي زيادي به كشورهاي اسلامي وارد مي شود.

محمود فرشيدي افزود: اسرائيل و آمريكا يك ماه لبنان را زير آماج حملات وحشيانه خود قرار دادند اما مقاومت حزب الله و مردم لبنان كاري كرد كه از اين حمله نتيجه اي جز شرمساري عايد اسرائيل و آمريكا نشد.

وي ، پيروزي حزب الله لبنان را پيروزي همه مسلمانان جهان دانست و گفت: همه مسلمانان بايد به اين پيروزي افتخار كنند.

رئيس هشتمين مجمع عمومي آيسسكو در ادامه با اشاره به توهين ها و حملات دنباله داري كه بر عليه كشورهاي اسلامي در جريان است ، اظهار داشت: دشمنان اسلام با هدف آسيب رساندن بر پيكره اسلام ، وارد ميدان شده اند و بي شرمانه از تغيير نقشه خاورميانه سخن مي گويند.

وي در پايان با دعوت از همه كشورهاي اسلامي به همبستگي ، گفت: با همبستگي و اتحاد و تكيه بر سرمايه عظيم انساني و اقتصادي ، مي توانيم جايگاه اسلام را اعتلا ببخشيم.