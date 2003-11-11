  1. هنر
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۱:۲۶

از ديروز

مطالعات ژئوفيزيك محوطه هاي "هفت تپه " و "چغازنبيل " آغاز شد

مطالعات ژئوفيزيك محوطه هاي "هفت تپه " و "چغازنبيل " آغاز شد

مطالعات ژئوفيزيك محوطه هاي "هفت تپه " و " چغازنبيل " ، به منظور بررسي ميزان تأثير گذاري آلاينده ها بر اين محوطه ها ، از ديروز آغاز شد .

 

حميد فدايي ، كارشناس ارشد پروژه هاي هفت تپه و چغازنبيل ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : اين مطالعه ، با همكاري يك هيأت  كارشناسي آلماني ، متشكل از 4  نفر ، از دانشگاه ماينز انجام مي شود.
فدايي افزود : اميد است، با اين تحقيقات، در مورد ميزان تأثيرات منفي آلاينده ها ، راههاي مقابله با آنها و همچنين ، چگونگي تعديل ميزان تأثير گذاري آلودگي ها ، برروي بناهاي تاريخي و چگونگي ايمن سازي مناسب بناها در مقابل تخريب و تأثيرات منفي محيط ، نتايج ارزنده اي  به دست آيد.
وي با يادآوري اينكه ،  در اطراف چغازنبيل كارخانه هاي بسياري هستند كه محوطه تاريخي را محاصره كرده اند ، گفت : بي ترديد آلودگي هاي ناشي از فعاليت اين كارخانه ها ، لطمه هاي بسياري به بافت تاريخي بناهاي موجود در منطقه ، وارد مي آورند .
فدايي در ادامه ، با اشاره به اينكه، در 6 ماهه اول امسال ،  مرمت كاخ نوسكو(NUSKU ) و آرامگاه موجود در بناي تاريخي چغازنبيل انجام و به پايان رسيده است ، گفت : خوانا سازي پلان معماري اين مكان ها ، ازجمله دستاوردهاي ارزشمند اين مرمت است .

وي همچنين ، در مورد فعاليت هاي انجام شده در محوطه هفت تپه به خبرنگار "مهر" گفت : آرامگاههاي هفت تپه نيز، طي 6 ماه اول امسال ، به منظور خوانا سازي پلان معماري مرمت شدند .
كارشناس ارشد پروژه  هاي هفت تپه و چغازنبيل ، اندود كشي ، روي بقاياي خشتي هفت تپه ، به منظور حفاظت و پايدارسازي بنا در مقابل  بارندگي و همچنين قرار دادن  پوششي ايرانيتي، بر روي سقف مقبره را ، از اقدامات انجام شده  در هفت تپه عنوان كرد  و افزود :  با توجه به  درپيش بودن فصل سرما  و  بارندگي ، اقدامات فوق انجام شده  است تا بناها از هر گونه آسيب ، در امان باشند .
وي يادآورشد : مطالعه، براي شناخت بافت تاريخي - فرهنگي محوطه هاي هفت تپه و چغازنبيل ، ازفعاليت هاي  كارشناسي وبسيار ارزشمندي است ، كه از تابستان امسال ، در اين دو محوطه آغاز شده است .
فدايي ، بررسي موقعيت سكونت گاهها و روستاها ، بررسي بافت گلي محوطه هاي مزبور وهمچنين  درك  شيوه معماري ، نوع زندگي ، عادات و...را ،  از مهم ترين دستاوردهاي اين مطالعات عنوان كرد .

کد مطلب 36988

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها