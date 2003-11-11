مطالعات ژئوفيزيك محوطه هاي "هفت تپه " و "چغازنبيل " آغاز شد

حميد فدايي ، كارشناس ارشد پروژه هاي هفت تپه و چغازنبيل ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : اين مطالعه ، با همكاري يك هيأت كارشناسي آلماني ، متشكل از 4 نفر ، از دانشگاه ماينز انجام مي شود.

فدايي افزود : اميد است، با اين تحقيقات، در مورد ميزان تأثيرات منفي آلاينده ها ، راههاي مقابله با آنها و همچنين ، چگونگي تعديل ميزان تأثير گذاري آلودگي ها ، برروي بناهاي تاريخي و چگونگي ايمن سازي مناسب بناها در مقابل تخريب و تأثيرات منفي محيط ، نتايج ارزنده اي به دست آيد.

وي با يادآوري اينكه ، در اطراف چغازنبيل كارخانه هاي بسياري هستند كه محوطه تاريخي را محاصره كرده اند ، گفت : بي ترديد آلودگي هاي ناشي از فعاليت اين كارخانه ها ، لطمه هاي بسياري به بافت تاريخي بناهاي موجود در منطقه ، وارد مي آورند .

فدايي در ادامه ، با اشاره به اينكه، در 6 ماهه اول امسال ، مرمت كاخ نوسكو(NUSKU ) و آرامگاه موجود در بناي تاريخي چغازنبيل انجام و به پايان رسيده است ، گفت : خوانا سازي پلان معماري اين مكان ها ، ازجمله دستاوردهاي ارزشمند اين مرمت است .



وي همچنين ، در مورد فعاليت هاي انجام شده در محوطه هفت تپه به خبرنگار "مهر" گفت : آرامگاههاي هفت تپه نيز، طي 6 ماه اول امسال ، به منظور خوانا سازي پلان معماري مرمت شدند .

كارشناس ارشد پروژه هاي هفت تپه و چغازنبيل ، اندود كشي ، روي بقاياي خشتي هفت تپه ، به منظور حفاظت و پايدارسازي بنا در مقابل بارندگي و همچنين قرار دادن پوششي ايرانيتي، بر روي سقف مقبره را ، از اقدامات انجام شده در هفت تپه عنوان كرد و افزود : با توجه به درپيش بودن فصل سرما و بارندگي ، اقدامات فوق انجام شده است تا بناها از هر گونه آسيب ، در امان باشند .

وي يادآورشد : مطالعه، براي شناخت بافت تاريخي - فرهنگي محوطه هاي هفت تپه و چغازنبيل ، ازفعاليت هاي كارشناسي وبسيار ارزشمندي است ، كه از تابستان امسال ، در اين دو محوطه آغاز شده است .

فدايي ، بررسي موقعيت سكونت گاهها و روستاها ، بررسي بافت گلي محوطه هاي مزبور وهمچنين درك شيوه معماري ، نوع زندگي ، عادات و...را ، از مهم ترين دستاوردهاي اين مطالعات عنوان كرد .

