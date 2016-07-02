  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۳

فناوری واقعیت افزوده در خدمت خلبان ها

فناوری واقعیت افزوده در خدمت خلبان ها

محققین آلمانی سامانه ای را برای خلبان های هلی کوپتر طراحی کرده اند که دید آنها را در شرایط ناپایدار جوی به طرز قابل توجهی افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل اینکه هلی کوپترها در ارتفاع متوسط پرواز می کنند، احتمال بر خورد آنها با موانعی از قبیل آسمان خراش ها، کابل های برق و کوه ها وجود دارد ضمن اینکه وقتی هوا مه آلود می شود وضعیت ناوبری با هلی کوپتر می تواند خطرناک شود.

از این رو محققین دانشگاه TUM آلمان، سامانه جدیدی را با استفاده از فناوری واقعیت افزوده ابداع کرده اند که به خلبان این امکان را می دهد تا در شرایط سخت جوی هم قادر به رویت فضای داخل ابرها و قسمت جلوی خود با وضوح بسیار بالا باشد.

در این سامانه از سیستم LiDAR یا همان فناوری سنجش از راه دور که از طریق روشن کردن هدف با لیزر و تجزیه و تحلیل نور منعکس‌شده برای اندازه گیری فاصله‌ها است، استفاده می شود.

در واقع با بکار گیری این فناوری می توان نقشه های سه بعدی از منطقه مورد نظر را تهیه کرد. همچنین حسگرهای سامانه LiDAR بر روی پایه های هلی کوپتر نصب می شوند.

با بکارگیری این سامانه خلبان  می تواند به هنگام هدایت هلی کوپتر از فاصله تقریبا ۸۰۰ متری پیش رو خود  با وضوح بالا نقشه برداری ۳ بعدی کند.

از مزایای دیگر این سامانه نشان دادن اطلاعات پرواز از قبیل سرعت، موقعیت، راه و ارتفاع است.

کد مطلب 3698809
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها