راهپیمایی روز قدس در ۸۵۰ شهر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه ورود به سی و هشـتمین سالگرد نامگذاری " روز جهانی قدس" توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، با صدور اطلاعیۀ فراخوان شماره دو؛ از ملت بزرگ و استوار ایران اسلامی دعوت کرد تا همچون سال‌های گذشته با حضور انقلابی، پرشکوه، آگاهانه و حماسی خود با قلوبی مملو از ایمان و گام‌هایی استوار و مشت‌هایی گره‌کرده، در صفوفی متحد و یکپارچه و همصدا با «امت بزرگ رسول‌الله» و همه آزادگان و آزاداندیشان جهان، خشم و نفرت و انزجار مقدس خود را با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر سر «نظام سلطه و استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل» فریاد زنند.

متن اطلاعیه بدین شرح است:



روز جهانی قدس؛ امسال در حالی از راه می رسد که وجدان های آگاه و دیدگان هوشیار مردم جهان شاهد یکی از فجیع ترین نسل کشی ها و قتل وغارت های ضد بشری رژیم دیکتاتور آل سعود و آل خلیفه علیه یمن و بحرین و مردم بی گناه آن به نیابت از دژخیمان صهیونیست بین الملل است، و نیز همچنین شاهد ادامه اشغالگری و ظلم بی شرمانه علیه آورگان بی دفاع و مردم بی پناه و مظلوم غزه و کرانۀ باختری رود اردن در سرزمین های اشغالی فلسطین هستیم، که نشان از ترس و درماندگی و استیصال صهیونیسم در مقابل مقاومت اسلامی و شجاعت مثال زدنی مردم بی دفاع و بی پناه فلسطین است.



جمعه این هفته یــازدهــم تـیـــر ماه مصادف با ۲۵ رمضان‌المبارک مردم مؤمن، روزه‌دار و انقلابی ایران اسلامی در تهران و بیش از ۸۵۰ شهر کشور، و البته همگام با مسلمانان و آزاداندیشان در ۸۰ کشور جهان، با بهره‌مندی کامل از ایام و لیالی قدر و با دعا و ابتهال به درگاه بی‌نیاز کریم قادر متعال، آزادی قدس شریف را از چنگال دژخیمان سفاک و غاصب رژیم جعلی صهیونیستی مسألت می‌کنند.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اعلام می‌دارد که؛ امروز به رغم همه تلاش‌های گسترده لابی‌های زر و زور و تزویر و قدرت صهیونیستی به همراه حمایت‌های اربابان زورگوی آمریکایی ـ انگلیسی و تمامی فتنه های غربی ـ عربی؛ مسأله فلسطین از حصار قومیتی و عربی و منطقه ای درآمده و به عنوان مسأله‌ای جهان اسلام، و نگاه دینی و انسانی به عنوان اولین و مهم‌ترین دغدغه جهان اسلام و بلکه بزرگترین دغدغه و مطالبۀ آحاد حق‌طلب و آزادیخواه جامعه جهانی بدل شده و با شکست‌های پی در پی، اسرائیل غاصب در سراشیبی سقوط و ورطه انحطاط قرار گرفته و " محور مقاومت و بیداری اسلامی " در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، بحرین، یمن، لیبی، تونس، مصر، افغانستان، پاکستان و سایر بلاد اسلامی در برابر توطئه‌های شوم «جبهه عربی ـ غربی و صهیونیستی» در برخی کشورهای اسلامی را با چشم‌اندازی امید بخش، پیروز واقعی صحنه رویارویی جبهه حق و کفر می داند.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پایان این اطلاعیه فراخوان و دعوت خود؛ از ملت مسلمان، انقلابی و روزه‌دار ایران اسلامی و از همه آحاد و اقشار و اصناف مختلف مردم دعوت می‌کند تا همگام و همصدا با سایر مسلمانان در دیگر بلاد اسلامی، غـریـو رهایی و آزادی قدس شریف و شعار نابودی کفر و استکبار را فریاد کرده، در صفوفی متحد و یکپارچه در صــبح جـمعـه این هـفتـه ( ۱۱ تیر) در سراسر کشور، رسالت دینی وشرعی خود را در برائت از کفار و مشرکین و طاغوتیان صهیونیست در واپسین روزها از ماه عبودیت و بندگی الهی به نمایش بگذارند.