مربی و تماشاگران بابلی در انتخاب تیم «خونه به خونه» موثر بودند

حامد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پیوستن به تیم لیگ یکی خونه به خونه بابل اظهار کرد: پس از سقوط تیم راه آهن به لیگ دسته یک با تیم خونه به خونه قراردادی دوساله امضا کردم که در صورت صعود به لیگ برتر قطعاً در این تیم خواهم ماند.

زمانی افزود: خونه به خونه تیم بسیار خوبی است که سال گذشته در آستانه صعود به لیگ برتر بود و امسال نیز برای صعود به سطح اول فوتبال کشور تلاش خواهد کرد.

وی درباره کارکردن زیرنظر مرزبان سرمربی جدید تیم خونه به خونه گفت: آقای مرزبان یکی از مربیان بسیار خوب و با دانش فوتبال کشور است که فصل گذشته تیم پیکان را با اقتدار به لیگ برتر هدایت کرد و شاگردی ایشان جزو افتخارات من خواهد بود.

وی همچنین درباره فضای فوتبالی شهر بابل بیان کرد: خونه به خونه یکی از دو نماینده فوتبال مازندران در لیگ دسته یک است و تماشاگران پرشوری دارد که در تمام بازی های خانگی از تیم حمایت می کنند و بازی در مقابل این تماشاگران بسیار لذت بخش است.

فوتبالیست سابق تیم راه آهن اظهار کرد: پس از پایان رقابت های لیگ برتر از دوتیم لیگ برتری پیشنهاد داشتم اما از آنجا که یک فصل دیگر با راه آهنی ها قرار داشتم تیم بعدی ام می بایست مبلغ رضایتنامه ام را پرداخت می کرد که باشگاه خونه به خونه این کار را انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد زمانی متولد یکم فروردین سال ۶۸ در روستای بالاجاده شهرستان کردکوی سابقه بازی در تیم های شیرین فراز کرمانشاه، نیروی زمینی و راه آهن تهران (دو مقطع) را در کارنامه دارد.

وی سال گذشته به همراه تیم راه آهن یزدان سقوط تلخی را به لیگ دسته یک تجربه کرد و امسال با پیراهن تیم خونه به خونه بابل در رقابت های لیگ یک شرکت خواهد کرد.

خونه به خونه برای دومین سال متوالی در رقابت های لیگ دسته یک شرکت می کند و «علیرضا مرزبان» مربی فصل گذشته تیم پیکان هدایت این تیم را برعهده دارد.