حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی برای امروز و فردا بیانگر جوی نسبتاً ناپایدار بر روی استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس وضعیت جوی در اکثر مناطق استان اصفهان صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: در بعد از ظهر و شب شاهد افزایش ابر در مناطق غرب شمال غرب و جنوب استان اصفهان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: شرایط نسبتا پایدار را برای روز شنبه خواهیم داشت.

خدابخش با اظهار اینکه بیشینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت، اعلام کرد: هوای اصفهان رو به افزایش دما و گرما است.

وی بیان اینکه امروز هوای اصفهان صاف و غبار صبحگاهی، در بعدازظهر کمی ابری و وزش باد همراه است، اضافه کرد: فردا هوای اصفهان صاف با غبار صبحگاهی، در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی با وزش باد همراه است.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: هوای اصفهان در روز شنبه، صاف با غبار صبحگاهی، گاهی کمی ابری با وزش باد پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش دما و افزایش شاخص تابش فرابنفش طی روزهای چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، توصیه می‌شود افراد از حضور در فضای باز و مواجهه با تابش مستقیم خورشید به ویژه در ساعات ۱۵-۱۲ بعدازظهر خودداری کنند و در صورت ضرورت اقدامات حفاظتی مثل استفاده از کرم‌های ضد آفتاب، کلاه لبه دار و عینک ضد اشعه صورت گیرد.

خدابخش با بیان اینکه امروز کیفیت هوای اصفهان ناسالم است، اعلام کرد: هوای اصفهان فردا به سمت سالم شدن می‌رود و روز شنبه و یکشنبه هوا ناسالم است.