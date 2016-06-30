افتتاح مرکز رفع تخلفات ساختمانی شهری وکنترل خدمات مهندسی در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارتقاء شاخصهای شهرسازی یکی از سیاستهای راهبردی ایجاد این مرکز است.
وی بیان کرد: ایجاد این مرکز زمینه ای برای رشد و پیشرفت فعالیتهای مهندسان ناظر ایجاد کرده است.
جاوید تصریح کرد: مهندسان ناظر در این مرکز گزارشات مرحلهای پیشرفت پروژهای خود را به صورت آنلاین به شهرداری منعکس میکنند.
وی اظهار داشت: در این مرکز زمینه صدور پروانه ساختمانی در مدت زمان کمتری فراهم شده است.
جاوید افزود: با راهاندازی این مرکز بروکراسی اداری کمتر و سردرگمی شهروندان در خصوص چگونگی کسب پروانه ساختمانی مرتفع می شود.
وی اظهار داشت: این مرکز در راستای تسهیل فرایند کسب و صدور پروانه ساختمانی ومسائل مرتبط راه اندازی شده و از این پس به حضور شهروندان برای انجام خدمات مهندسی همچون تهیه نقشه، دفترچه محاسباتی و کنترل در سازمان نظام مهندسی نیازی نیست.
شهردار اظهار داشت: با صدور مجوز نقشه در حوزه شهرسازی شهروندان می توانند برای انجام خدمات خود به دفاتر فنی و مهندسی مراجعه کنند.
وی افزود: متقاضیان پس از تهیه نقشه و دفترچه محاسباتی به حوزه کنترل خدمات مهندسی شهرداری مراجعه می کنند.
نظر شما