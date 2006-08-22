محموله جديد بنزين وارد ايران شد / ايران گازوئيل هم وارد مي كند

حجت الله غنيمي فرد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : با توجه به مصرف بالاي گازوئيل در كشور، در سال جاري ايران به وارد كننده گازوييل تبديل شده به گونه اي كه 400 ميليون دلار براي واردات گازوئيل اختصاص داده شده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در حال حاضر روزانه به طور ميانگين 90 ميليون ليتر گازوئيل دركشور مصرف مي شود .

وي درباره وضعيت كنوني واردات بنزين كشور گفت : آخرين محموله از 5/2 ميليارد دلار بودجه واردات بنزين با توجه به قيمت هاي بالاي آن در بازار بين المللي خريداري و به تازگي وارد كشور شده است .

وي اضافه كرد : با توجه به ميانگين مصرف بنزين دركشور كه معادل 71 تا 72 ميليون دلار است با اين ميزان اعتبار روزانه 31 ميليون ليتر واردات بنزين صورت گرفته كه همانطور كه قبلا نيز گفته شده بود كفاف مصرف 5 ماه امسال را داده و ديگر اعتباري براي واردات اختصاص داده نشده است .

به گفته وي ، با توجه به تقويم نفتي تا پايان فصل تابستان، 40 روز باقي مانده است اما هنوز قيمت بنزين در بازارها بالاست .

وي اضافه كرد : از سويي ديگر با رسيدن به اواخر فصل تابستان نيازهاي مربوط به فراورده هاي سوخت حرارتي رشد يافته و مصرف بيشتر آنها در فصل پاييز باعث شده كه از حالا پالايشگران خود را آماده كنند .

به گفته وي ، از اين پس تقاضا براي نفت سفيد ، گازوئيل و نفت كوره نيز افزايش مي يابد. معاون امور بين الملل شركت ملي نفت ايران تصريح كرد : پافشاري براي توليد اين فراورده ها از سويي و ذخيره سازي براي فصل زمستان باعث افزايش تقاضا براي نفت خام مي شود .

وي درباره علت رشد قيمت بنزين گفت : با توجه به اينكه ظرفيت پالايشي دنيا براي توليد فراورده هاي سبك نفتي مثل بنزين ، نفت سفيد و گازوئيل كافي نيست درنتيجه قيمت بنزين همچنان در سطح بالايي قرار دارد .

غنيمي فرد افزود : در هفته گذشته هر تن بنزين در بازار خليج فارس 720 دلار بود كه بازار در اواخر هفته و امروز كمي آرام تر بوده به گونه اي كه اين سطح قيمت به 690 تا 685 دلاركاهش يافته است .