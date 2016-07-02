به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام مردان بزرگسالان کشور از شنبه ۱۲ تیرماه در دریاچه آزادی آغاز شد.

کادر فنی فدراسیون دوازده قایقران در بخش کایاک و هشت قایقران در بخش کانو را به این مرحله اردوی آمادگی تیم ملی آبهای آرام بزرگسالان کشور دعوت کرد که شاهو ناصری قایقران صاحب نام کردستانی در بخش کانو نیز از سوی کادر فنی به این مرحله از اردوی تیم ملی فرا خوانده شد.

شاهو ناصری دارنده مدال نقره بازی های گوانگجو چین و حضور در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی را در کارنامه ورزشی خود دارد.

چهارمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام مردان از دوازدهم تیرماه در دریاچه آزادی آغاز می شود و تا اوایل مردادماه ادامه پیدا خواهد کرد.