به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: خداوند منان را شاكریم كه در سایه لطف و عنایت خاصه اش بار دیگر، توفیق شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس را شامل حال امت شریف ایران اسلامی بخصوص مردم ولایتمدار، متدین و شهید پرور استان البرز گردانید. بی تردید این حضور باشکوه و خروش انقلابی و دینی که در لبیک به ندای تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و در راستای پیروی از منویات مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) شکل گرفت، برگ زرین دیگری را در تاریخ سراسر حماسه و افتخار این خطه از میهن عزیزمان ثبت کرد.

مردم مومن و انقلابی استان البرز بار دیگر با لبیک به ندای ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)، ضمن محکومیت شدید کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و حملات وحشیانه به مناطق مسکونی توسط رژیم اشغالگر قدس، همدردی خود را با مردم مسلمان، مظلوم و بی دفاع فلسطین مقاوم فریاد زدند و پس از گذشت بیش از سه دهه از ابتکار معجزه آسای حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) بر آرمان قدس شریف مهر تایید کوبیدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، شور و شعور و خلق حماسه‌ی شکوه ملت بیدار و با بصیر ایران اسلامی را ستوده و قدوم مردم مؤمن و روزه‌دار برای حضور گسترده آنان در راهپیمایی مردمی روز جهانی قدس در استان البرز و شهرستان كرج را ارج نهاده و از آحاد مردم شهید پرور، خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، روحانیون معزز و همچنین نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه كرج، استاندار، فرماندار، شهردار، نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، مسئولان دستگاه قضایی و اجرایی، ستاد نماز جمعه شهرستان کرج و دیگر ارگان ها و نهادهای همکار در تمهید مقدمات و تامین امکانات مرتبط با این راهپیمایی تاریخی قدردانی می کند.

خداوند قدم و اقدامات همه را برای حضور در این راهپیمایی با شکوه و حمایت بی دریغ از ملت بی دفاع و مظلوم فلسطین مبارک گرداند مقدمتان مبارک و گامتان استوار انشاءالله.